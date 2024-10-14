Apple Glass yolda! Apple’ın akıllı gözlüğünün çıkış tarihi belli oldu

Akıllı gözlük pazarına yeni isimler dahil olacak. Son zamanlarda Meta ve Ray-Ban ortaklığında güçlenen bu pazara yakında Apple’ın da dahil olması bekleniyor. Uzun süredir geliştirilen ve şimdiye kadar hakkında birçok rapor ortaya çıkan Apple Glass akıllı gözlüklerle ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Son dönemlerde AR/VR pazarına büyük bir yatırım gerçekleştiren şirket, Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığından sonra yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam edecek. AR deneyimini tamamen yeni bir seviyeye taşımayı vaat eden akıllı gözlük modeli için şirket içi Vision Project Group olarak bilinen bir ekip tarafından yoğun şekilde çalışılıyor.

Apple Glass ne zaman çıkacak?

Bloomberg’in haberine göre Apple Glass için çıkış tarihi netleşmeye başladı. Son iddialar doğrultusunda beklenen cihaz 2027 yılında gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğinde piyasaya duyurulacak.

Apple Glass, Meta’nın Ray-Ban ortaklığında geliştirdiği akıllı gözlüklere benzer bir şekilde çalışabilir. Bununla birlikte cihaz, Apple Vision Pro gibi ağır ve karmaşık değil, artırılmış gerçeklik deneyimine odaklanan günlük kullanıma yönelik bir cihaz olarak hizmet verebilir.

Apple’ın bu noktada ana düşüncesi, artırılmış gerçeklik teknolojilerini doğrudan gözlük tasarımına entegre eden daha hafif ve daha konforlu bir cihaz sunmak olacak. Yani beklenen akıllı gözlüğün, Apple Vision Pro’nun daha kompakt ve gözlüğe uyarlanmış bir deneyimi olacağını söylemek mümkün.

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Apple kameralı AirPods üzerinde çalışmaya devam ediyor

Apple’ın bir diğer önemli hedefi ise kameralı AirPods kulaklıklar olacak. Yerleşik kamera ile donatılmış yeni bir AirPods’u tüketicilerle buluşturmak isteyen şirket, söylentilere göre bu ürünü de yine 2027’de satışa çıkaracak.

Kameralı AirPods çevredeki ortamı analiz etmek ve mekansal sesin kalitesini artırmak için kızılötesi (IR) teknolojisinden yararlanacak. Cihaz yüksek kaliteli bir ses deneyimi sunmak için gerçek zamanlı olarak kalibre edilecek.

Geçtiğimiz aylarda Apple Car projesinin fişini çekme kararı alan şirket, rotasını şu sıralar AR odaklı deneyimlere çevirmiş durumda. Akıllı telefon tarafında ise yakın zamanlı raporlar, Apple’ın artık her yıl yeni bir iPhone piyasaya sürmek yerine yeni telefonlarını “gerçekten hazır olduğunda” duyurmayı hedeflediğine işaret ediyor.

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