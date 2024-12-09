Apple’dan sürpriz güncelleme: iOS 18.2 için ikinci RC sürümü çıktı

Apple, iOS 18.2 güncellemesi için ikinci RC (Release Candidate) sürümünü yayınladı.

Şirket ayrıca iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2 için de yeni RC güncellemelerini sundu.

Güncellemelerin sistem kararlılığını artırmaya odaklandığı belirtildi.

Teknoloji devi Apple yakın zaman önce iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 ve visionOS 2.2 dahil olmak üzere çeşitli sistemlerin ilk Release Candidate (RC) sürümünü yayınladı.

Bundan yalnızca üç gün sonra şirket, platformların tüm kullanıcılar için kararlı bir şekilde yayınlanması yönünde bir adım daha attı. Güncellemelerin ikinci RC sürümleri kullanıcılara sunuldu.

9to5Mac’in haberine göre Apple Developer Beta programına katılan kullanıcılar artık iOS 18.2 (22C151), iPadOS 18.2 (22C151), macOS Sequoia 15.2 (24C100), tvOS 18.2 (22K155) ve visionOS 2.2 (22N841) için ikinci RC sürümlerini indirebilir.

Şimdiye kadar watchOS 11.2 ve HomePod Software 18.2 ilk RC’de tutulan tek sürümler oldu. Bu da çok yakında doğrudan genel kararlı sürüme geçmek için yeterli kararlılığı gösterdiklerini bizlere yansıtıyor.

iOS 18.2 ikinci RC sürümü neler sunuyor?

iOS, iPadOS ve macOS için yayınlanan son güncelleme sürümlerinde pek çok yeni özelliğin geldiğini gördük. Özellikle de şirket, yapay zeka odaklı bir dizi işlevsel yeniliğini karşımıza çıkardı. Apple Intelligence lansmanında sunulmayan birçok özellik, nihayet ilk RC sürümüyle beraber kullanıcılarla buluşmuş oldu.

Yeni güncelleme ise yalnızca platformların kararlılığını artırmaya ve kullanıcılara mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya odaklanıyor. Yani gelen ilk raporlara göre son güncellemelerde yeni bir özelliğe yer verilmiyor. Fakat yine de ilk RC’yi yükleyen kullanıcıların son güncellemeyi de indirmeleri tavsiye ediliyor.

iOS 18.2 güncellemesinin kararlı sürümü için geri sayım başladı. Çok yakında Apple, muhtemelen merakla beklenen bu güncellemeyi herkese açık bir hale getirecek. Fakat şimdilik konuya ilişkin resmi bir duyuru olmadığını ve kısa bir süre daha beklememiz gerektiğini hatırlatalım.