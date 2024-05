Apple-OpenAI işbirliği: iOS’a ChatGPT mi geliyor?

Apple’ın Haziran ayında duyurulacak iOS 18 için ChatGPT entegrasyonu kapsamında OpenAI şirketi ile yaptığı anlaşmada sona gelindiği belirtildi.

Yapılan anlaşmanın neleri kapsadığı henüz bilinmese de, iOS 18 desteği olan iPhone modellerinde ChatGPT destekli sohbet aracının yanı sıra çeşitli özelliklere de entegre edileceği düşünülüyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bir kulis bilgisine göre Apple, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde teknoloji dünyasında ses getirecek yeni bir iş birliğini duyuracak. Buna göre Apple, OpenAI şirketi ile anlaşma sağlayarak iPhone cihazlarda kullanılmak üzere yeni ChatGPT entegrasyonunu duyuracak.

Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, yeni iOS sürümünde sohbet robotu gibi bazı Üretken Yapay Zeka (Generative AI) özelliklerini güçlendirmek için OpenAI ile yaptığı görüşmelerde sona gelmiş durumda. Buna göre bahsi geçen iş birliği, 10 Haziran’da düzenlenecek WWDC etkinliğinde duyurulacak.

BREAKING: Apple is finalizing a deal with OpenAI to power some Generative AI features — like a chatbot — for the new iOS this year. Talks with Google to integrate Gemini are ongoing but no deal has been reached. https://t.co/8CqoiLM2uO

— Mark Gurman (@markgurman) May 11, 2024