Apple-OpenAI işbirliği: iOS’a ChatGPT mi geliyor?

Apple’ın Haziran ayında duyurulacak iOS 18 için ChatGPT entegrasyonu kapsamında OpenAI şirketi ile yaptığı anlaşmada sona gelindiği belirtildi.

Yapılan anlaşmanın neleri kapsadığı henüz bilinmese de, iOS 18 desteği olan iPhone modellerinde ChatGPT destekli sohbet aracının yanı sıra çeşitli özelliklere de entegre edileceği düşünülüyor.

Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından paylaşılan bir kulis bilgisine göre Apple, Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC etkinliğinde teknoloji dünyasında ses getirecek yeni bir iş birliğini duyuracak. Buna göre Apple, OpenAI şirketi ile anlaşma sağlayarak iPhone cihazlarda kullanılmak üzere yeni ChatGPT entegrasyonunu duyuracak.

Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, yeni iOS sürümünde sohbet robotu gibi bazı Üretken Yapay Zeka (Generative AI) özelliklerini güçlendirmek için OpenAI ile yaptığı görüşmelerde sona gelmiş durumda. Buna göre bahsi geçen iş birliği, 10 Haziran’da düzenlenecek WWDC etkinliğinde duyurulacak.

BREAKING: Apple is finalizing a deal with OpenAI to power some Generative AI features — like a chatbot — for the new iOS this year. Talks with Google to integrate Gemini are ongoing but no deal has been reached. https://t.co/8CqoiLM2uO — Mark Gurman (@markgurman) May 11, 2024

Apple’ın yapay zeka özellikleri için sadece OpenAI ile görüşmediğini belirten Gurman, şirketin aynı zamanda Gemini için Google ile de görüşmeleri sürdürdüğünü, ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığını da belirtti.

Anlaşmanın sağlanması durumunda Apple’ın popüler sohbet botu ChatGPT’yi iOS 18 ile birlikte iPhone’larda bulunan birçok özellik ve hizmete getireceği düşünülüyor. Tahminler arasında Mesajlar, Safari tarayıcısı ve Spotlight aramaları bulunuyor.

New York Times’ın haberine göre ise Apple, Siri’yi bir üst seviyeye taşımak ve akıllı asistanını üretken yapay zeka özellikleriyle donatarak daha akıllı hale getirmek için kolları sıvamış durumda. Ancak ChatGPT’nin Siri’ye entegre edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Akıllı asistanlar söz konusu olduğunda OpenAI şirketinin ses tabanlı yeni bir akıllı asistan geliştirdiği söylentilerinin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bunun Apple ile üzerinde çalışılan iş birliği ile bir ilgisi olup olmadığı henüz bilinmese de, Siri’ye rakip bir asistan olarak konumlandırılabileceği de ihtimaller arasında bulunuyor.

Apple neden kendi sohbet botunu geliştirmiyor?

Tüm bu söylentiler üzerine Apple gibi büyük bir şirketin neden kendi yapay zeka teknolojisini geliştirmediği soruları akıllara gelebilir. Ancak Apple’ın bazı servislerinde zaten kendi yapay zeka teknolojisini geliştirdiğini belirtmek gerekiyor.

Apple’da an itibarıyla şirket-içi geliştirilen bazı yapay zeka teknolojileri bulunuyor. Gurman’a göre Apple’ın yapay zeka stratejisi üç kısımdan oluşuyor:

Cihaz tabanlı LLM (şirket-içi) Bulut tabanlı LLM (şirket-içi) Sohbet botu (OpenAI veya Google)

LLM (Large Language Models): Geniş Dil Modelleri

Buna göre Apple, arama özelliklerinde izlediği stratejiyi uygulayacak gibi görünüyor. Yani Apple talebin yüksek olduğu chatbot’u kendi geliştirmek yerine (zaman ve paradan tasarruf etmek için) bunu dışardan sağlamayı planlıyor. Daha önce Google ile yapılan 18 milyar dolarlık arama motoru anlaşması gibi bir anlaşmayı bu kez sohbet botu için sağlamayı düşünüyor.

Tüm bu kulis bilgileri, söylentiler ve tahminler, Apple’ın 10 Haziran’da düzenleyeceği geliştirici konferansı WWDC’de gün yüzüne çıkacak. Böyle bir anlaşmanın somutlaşması halinde Apple’ın teknoloji sektöründeki rekabette önemli bir avantaj elde edebileceğini söyleyebiliriz.

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