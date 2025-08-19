OpenAI, uygun fiyatlı abonelik seçeneğini başlattı: ChatGPT Go

Yapay zeka platformu OpenAI, ChatGPT'nin en uygun fiyatlı abonelik planı olan "ChatGPT Go"yu duyurdu.

ChatGPT Go, ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne göre daha yetenekli ve daha erişilebilir bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Paket ilk olarak Hindistan'da ayda 399 rupi fiyatla sunulurken, diğer ülkelere ne zaman yayılacağı henüz belli değil.

Yapay zeka platformları, sundukları metin yazma ve görsel / video oluşturma gibi yeteneklerle hem hayatlarımızı hem de işlerimizi kolaylaştırsa da premium aboneliklerin yüksek fiyatları çoğu kullanıcı için büyük bir engel teşkil ediyordu. Ancak OpenAI, bu durumu değiştirmek hedefi doğrultusunda kritik bir adım attı.

Şirket, kullanıcı tabanını genişletmek ve yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek amacıyla büyük bir karar alarak ChatGPT’nin en ucuz ücretli abonelik planını duyurdu. “ChatGPT Go” ismiyle karşımıza çıkarılan yeni özel plan, ChatGPT’nin ücretsiz sürümü kadar işlevsiz olmamakla birlikte Plus kadar da yetenekli değil; ikisinin ortası desek yanlış olmaz.

ChatGPT Go ile neler geliyor?

OpenAI, en uygun fiyatlı abonelik planı olan ChatGPT Go’yu şu anda sadece Hindistan’da kullanıma sunmuş durumda. Aylık sadece 399 rupi (yaklaşık 190 Türk Lirası) fiyatla sunulan paket, 1.999 rupi (ülkemizde 20 dolar) olan ChatGPT Plus planına kıyasla çok daha erişilebilir bir alternatif olarak gözler önüne seriliyor.

OpenAI Başkan Yardımcısı Nick Turley, konuyla ilgili açıklamasında, ChatGPT Go’nun ücretsiz sürüme göre 10 kat daha fazla mesaj, görsel oluşturma ve dosya yükleme imkanı sunacağını açıkladı. Daha kişiselleştirilmiş yanıtlar için yapay zekanın “hafıza” kapasitesini de artıracağını ekledi.

Turley, planı ilk olarak Hindistan’da sunduklarını ve diğer ülkelere genişletmeden önce geri bildirimleri değerlendireceklerini söyledi:

“Hindistan’da, kullanıcılara en popüler özelliklerimize daha fazla erişim sağlayan yeni bir abonelik katmanı olan ChatGPT Go’yu kullanıma sunduk: Ücretsiz katmanımıza kıyasla 10 kat daha yüksek mesaj limitleri, 10 kat daha fazla resim oluşturma, 10 kat daha fazla dosya yükleme ve 2 kat daha uzun bellek. Tüm bunlar 399 rupi. ChatGPT’yi daha uygun fiyatlı hale getirmek, kullanıcıların en büyük isteklerinden biriydi! Go’yu ilk olarak Hindistan’da kullanıma sunacağız ve diğer ülkelere genişletmeden önce geri bildirimlere bakacağız.”

We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳 — Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025

Turley, geçtiğimiz ay X profilinde paylaştığı bir açıklamada, ChatGPT’nin dünya genelinde haftalık 700 milyondan fazla kullanıcısı olduğunu belirtirken, OpenAI CEO’su Sam Altman ise katıldığı bir YouTube yayınında, ABD’den sonraki en büyük ikinci pazarlarının Hindistan olduğu bilgisini aktardı.

Uygulama analitik firması Appfigures’a göre, ChatGPT’nin son 90 günde 29 milyondan fazla indirme ile Hindistan’da lider konumda olmasına rağmen, bu dönemdeki gelirinin yalnızca 3.6 milyon dolar olması, fiyatlandırmanın neden değiştirildiğini net bir şekilde açıklıyor. Anlaşılan o ki, uygulamayı yükleyen herkes Plus veya Pro planlarına abone olmayı tercih etmiyor.

ChatGPT Go ile birlikte OpenAI, Hindistan pazarındaki ücretsiz kullanıcıları ChatGPT’ye aboneye olmaya ikna etmeyi deneyecek. Nitekim diğer yapay zeka şirketleri de benzer adımları devreye alıyorlar. Örneğin geçtiğimiz ay Perplexity, Airtel ile ortaklık kurarak ücretsiz Perplexity Pro abonelikleri sunarken, Google da Hindistan’daki öğrenciler için bir yıl boyunca ücretsiz AI Pro planı başlattı.

Öte yandan ChatGPT’nin mobil uygulama geliri Gemini ve Grok gibi rakip platformları sollayarak tam 2 milyar doları geçmiş durumda.