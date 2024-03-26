Apple’ın WWDC 2024 etkinliği 10 Haziran’da gerçekleşecek

Teknoloji devi Apple, her yıl düzenli olarak Haziran ayında gerçekleştirdiği Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinin yeni ayağı için hazırlıklara devam ediyor. Geçen yıl Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığı ile büyük bir dikkat yaratan organizasyon, bu sene de iddialı duyurulara ev sahipliği yapacak. Apple’ın resmi açıklamasına göre WWDC 2024, 10 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Apple’ın yeni yazılım güncellemeleri ve donanım ürünlerine odaklanacağı etkinlik, yapay zeka odaklı bir dizi ilgi çekici gelişmeyi bizlerle buluşturacak. Geliştiriciler ve öğrencileri Apple Park’ta bir araya getirecek olan organizasyon, şirketin merakla beklenen AI hamlelerini karşımıza çıkaracak.

WWDC 2024’ten neler bekleniyor?

Teknoloji meraklıları tarafından heyecanla beklenen WWDC 2024 etkinliği için artık geri sayım başlarken, etkinlikte şirketin hangi duyurularla karşımıza çıkacağı hakkında ilk ipuçları da ortaya çıkıyor. Apple’ın yapay zekaya odaklanacağı ve şimdiye kadarki en devrimsel sıçramalarını gerçekleştireceği öne sürülen etkinlik, şirketin AI pazarında geri kalıp kalmadığını da sektöre göstermiş olacak.

Apple’ın yapay zeka pazarında nasıl bir strateji izleyeceği şimdilik büyük bir merak konusu. Ancak şirket son zamanlarda Google tarafından geliştirilen Gemini ve OpenAI’nin ChatGPT hizmetlerine benzer bir çözüm arayışıyla gündeme geliyor.

Bu noktada yakın zaman önce Google ile görüşmelere başladığı da kamuoyuna yansıyan şirket, ChatGPT’yi yerleşik olarak bünyesinde kullanmayı planlıyor. Konuya ilişkin bir diğer önemli iddia ise şirketin Çin pazarında Baidu ile işbirliği yapabileceği oldu. Elbette ki tüm bunlarla alakalı şimdiye kadar şirketten resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

iPhone cihazları için gelecek yeni iOS 18 işletim sistemi güncellemesi ile birlikte şirketin birçok ilgi çekici AI aracını kullanıcılara sunması bekleniyor. Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S24’te karşımıza çıkan Galaxy AI hizmeti kısa sürede büyük bir popülarite elde etmiş ve kullanıcılardan tam not almıştı. Apple da buna cevap olarak kendi hamlesini ortaya koymaya hazırlanıyor.

Apple’ın Dünya Çapında Geliştirici İlişkileri Başkan Yardımcısı Susan Prescott, WWDC 2024 etkinliği ile ilgili çok fazla ayrıntı vermeden şu ifadeleri paylaştı:

“WWDC24’te olağanüstü bir teknoloji ve topluluk haftası için dünyanın dört bir yanından geliştiricilerle bağlantı kuracağımız için çok heyecanlıyız. WWDC’nin amacı, yeni fikirleri paylaşmak ve muhteşem geliştiricilerimize, daha da muhteşem bir şey yapmalarına yardımcı olacak yenilikçi araçlar ve kaynaklar sunmaktır.”

10 Haziran tarihinde Apple Park’ta gerçekleşecek olan WWDC 2024 etkinliği hafta boyunca Apple Developer uygulaması, şirketin resmi internet sitesi ve YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak.