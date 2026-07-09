iPhone 18 serisi ve katlanabilir iPhone’un dudak uçuklatacak fiyatları sızdı

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iPhone 18 serisinin fiyatlarını erkenden ortaya çıktı.

Merakla beklenen modellerde, yeni nesil işlemci maliyetleri nedeniyle fiyat artışları gerçekleşecek.

iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.199 dolar seviyesine yükselecek.

Serinin en üst seviye seçeneği olan iPhone 18 Pro Max ise 1.399 dolardan satılacak.

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu 2.499 dolara listelenecek.

iPhone Air 2 ise bu zamdan etkilenmeden, geçen yılki fiyatıyla raflara gelecek.

Apple yeni nesil akıllı telefon serisi için son çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, merakla beklenen iPhone 18 Pro serisi ve katlanabilir iPhone Ultra’yı bu yılın Eylül ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan serinin standart modeli ve ultra ince iPhone Air 2’nin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde duyurulması bekleniyor.

Ortaya çıkan son raporlar, yeni nesil modellerin eskisinden çok daha yüksek fiyat etiketleri ile raflara geleceğine işaret ediyor. Gelişmiş işlemci teknolojileri ve artan üretim maliyetleri bu konuda temel etkenler arasında yer alıyor. Sızıntılar, kullanıcıların belirgin bir fiyat farkıyla karşılaşacağını bizlere gösteriyor.

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iPhone 18 serisinin tüm üyelerinde zam bekleniyor

Apple’ın Eylül ayından itibaren uygulamaya koyacağı olası fiyatlar internete sızdırıldı. iPhone 18 modelinin 256 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç fiyatı 799 dolar yerine 849 olabilir.

Serinin daha gelişmiş modelleri olan iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazları da bu fiyat artışından etkilenecek. İddialara göre daha önce sırasıyla 1.099 dolar ve 1.199 dolar olan fiyat etiketleri şu şekilde güncellenecek:

iPhone 18 Pro – 1.199 dolar

– 1.199 dolar iPhone 18 Pro Max – 1.399 dolar

Bunların yanı sıra Apple, Eylül ayındaki büyük lansmanda ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan iPhone Ultra’yı da duyuracak. Söylentilere göre sınırlı sayıda üretilecek olan bu cihaz, 2.499 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek.

iPhone Air 2 zamdan etkilenmeyen tek model olacak

Ortaya çıkan raporlara göre şirket, sürpriz bir şekilde ultra ince tasarıma sahip iPhone Air 2’nin selefiyle aynı fiyata sahip olacağına işaret ediyor. Yani merakla beklenen bu zarif ve yüksek performanslı model 999 dolardan tüketicilerle buluşacak.

Apple muhtemelen iki arka kameraya ve daha büyük bir bataryaya sahip olacak versiyona olan talebi artırmak için cihazın fiyatını düşük tutmak istiyor.

Fakat yine de şirket, şimdiye dek bu sızıntıyla alakalı herhangi bir yorum yapmadı. Yine de şirketin CEO’su Tim Cook, yakın zamanda şirketin fiyatları düşüremeyeceğini ve istikrarlı bir çip tedariki sağlamak için yalnızca nakit rezervlerini kullanabileceğini kabul etmişti.