Apple, iOS 18 yapay zekası için OpenAI ile el sıkıştı

Apple, iPhone cihazları için yeni iOS 18 işletim sistemi güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Haziran ayında gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliğinde duyurulacak yazılım, kullanıcı dostu birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bu işlevlerden bir tanesi de iPhone’lar için gelişmiş yapay zeka araçları getirecek.

Son aylarda Apple’ın iOS 18 yapay zekası için farklı şirketlerle görüşmelere başladığı haberleri gündeme düşmüştü. Global pazarda OpenAI ve Google gibi firmalarla görüşen teknoloji devi, Çin pazarı için ise Baidu firmasıyla masaya oturmuştu. Gelen son raporlar, Apple firmasının OpenAI ile nihayet bir anlaşmaya vardığına işaret ediyor.

iPhone cihazlarına ChatGPT desteği geliyor

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından yayınlanan Power On haber bülteninde yer alan bilgilere göre Apple ve OpenAI arasında beklenen anlaşma nihayet sağlandı. Uzun süredir görüşmelere devam eden iki şirketin artık resmen bir mutabakata vardığı ifade ediliyor. Bu anlaşmayla birlikte iOS 18 işletim sisteminin bir dizi ilgi çekici ve pratik yapay zeka özelliğini kullanıcılarla buluşturması bekleniyor.

Mark Gurman’a göre WWDC geliştirici konferansının en büyük sürprizlerinden bir tanesi olacak OpenAI-Apple anlaşması, iPhone’lar için yeni bir dönüşümün ilk basamaklarından biri olacak. Fakat yine de iki şirket arasında henüz anlaşmaya varılamamış bazı sorunlar devam ediyor. Apple’ın tüm verileri buluttaki yapay zekaya aktarma konusunda pek de istekli olmadığı ifade ediliyor.

Apple, OpenAI’dan sonra Google ile de anlaşma sağlayabilir

İddialar doğrultusunda Apple, OpenAI ile anlaşmasına rağmen hala daha Google tarafından geliştirilen Gemini yapay zekasını bir seçenek olarak görüyor. Gemini’yi de bünyesine kazandırmak için şirketin çalışmalarına devam ettiği öne sürülüyor. Fakat bu durum gerçek olsa bile WWDC’ye yetişmeyecek gibi görünüyor. Şirketin Google ile anlaşması halinde bu duyuru muhtemelen sonraki aylarda gerçekleştirilecek.

Daha önce ortaya çıkan raporlar, şirketin Ajax adı verilen kendi yapay zekası için çalıştığına işaret etmişti. Bu yapay zekanın cihazda yerel olarak çalışarak metin analizi, hızlı yanıtlar ve özetler ile kullanıcılara hizmet vereceği tahmin ediliyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT yazılımının ise iPhone kullanıcılarına daha uzun metin analizleri ve görüntü oluşturma gibi daha zorlu işlemlerde yardımcı olacağı düşünülüyor.

10 Haziran tarihinde gerçekleşecek WWDC 2024 etkinliği için geri sayım başladı. Etkinlikte başta iOS 18 işletim sistemi olmak üzere geliştiricilere yönelik bir dizi önemli duyuru yapılması bekleniyor.

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