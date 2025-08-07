Apple, iOS 18.5’e geri dönüş kapısını kapattı

Apple, iOS 18.5 ve iOS 17.7.8 güncellemelerini imzalamayı durdurdu.

Artık kullanıcılar iOS 18.5'e geri dönemeyecek.

Apple'ın sıklıkla yeni güncellemelerden yaklaşık bir hafta sonra eski sürümleri imzalamayı durdurduğu biliniyor.

Teknoloji devi Apple, iOS 18.5 ve iOS 17.7.8 sürümlerini imzalamayı durdurdu. Macrumors’a göre Cupertino merkezli şirket son iOS 18.6 ve iOS 17.7.9 güncellemelerinden bu yana kullanıcıların bu sürümlere geri dönmesini engelledi.

iOS 18.6’nın 29 Temmuz 2025’te yayınlanmasından sadece bir hafta sonra yürürlüğe giren bu karar, Apple’ın kullanıcıların en yeni ve güvenli yazılımı kullanmasını sağlamak için mobil işletim sisteminin eski sürümlerini devre dışı bırakma alışkanlığının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

iOS 18.5 ve iOS 17.7.8 neler sunuyor?

29 Temmuz 2025’te yayımlanan iOS 18.6 güncellemesi hata düzeltmeleri, güvenlik iyileştirmeleri ve Fotoğraflar uygulamasının Anılar özelliğindeki bir performans sorununa yönelik özel bir düzeltme içeriyor. Ayrıca AB’deki üçüncü taraf uygulama mağazalarının kullanımında da değişiklikler sunuyor.

iOS 18 ile uyumlu olmayan cihazlar için eşzamanlı olarak yayınlanan iOS 17.7.8 güncellemesi aynı zamanda hata düzeltmelerine ve güvenlik iyileştirmelerine odaklanıyor.

Apple ayrıca iOS 18.5 ve iOS 17.7.8’de bulunan güvenlik açıklarını gideren iOS 18.6 için güvenlik düzeltmelerinin tam listesini güvenlik güncellemeleri sayfasında ayrıntılı olarak açıkladı.

Apple neden eski sürüme geri dönmeyi engelledi?

Apple yeni bir sürüm kararlı hale geldiğinde eski iOS sürümlerini imzalamayı rutin olarak durduruyor. Bu da kullanıcıların genellikle yazılımın önceki sürümlerinde ortaya çıkan bilinen güvenlik açıklarını gideren güncellemeleri benimsemelerini sağlıyor.

Şirket iOS 18.5 ve iOS 17.7.8 sürümlerini imzalamayı durdurarak kullanıcıların daha az güvenli yazılımlara geri dönmesini engelliyor. Bu sayede cihaz güvenliğini güçlendiriyor.

iOS 18.6 veya iOS 17.7.9 kullanıcıları Apple sunucuları artık bu eski sürümleri doğrulamadığı için artık iOS 18.5 veya iOS 17.7.8’e geri dönemeyecek.

iOS 26 için geri sayım başladı

Ortaya çıkan son raporlara göre Apple, 9 Eylül Salı günü yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyuracak. Eylül’de gelecek bir diğer büyük sürpriz ise ilk olarak WWDC25 etkinliğinde tanıtılan iOS 26 güncellemesi olacak.

iOS 26 güncellemesini destekleyecek iPhone modelleri şunlar olacak: