iOS 18.6 RC güncellemesi çıktı

Apple, iOS 18.6 RC güncellemesini yayınladı.

Şirket ayrıca macOS 15.6 Sequoia, watchOS 11.6, tvOS 18.6 ve visionOS 2.6 için de RC sürümlerini duyurdu.

Apple bugün iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6 Sequoia, watchOS 11.6, tvOS 18.6 ve visionOS 2.6 için RC sürümlerinin dağıtımını resmen duyurdu. Bu sürümün benzersiz bir özelliği, programa kayıtlı geliştiriciler ve genel Beta test kullanıcıları için aynı anda kullanılabilir olması olarak vurgulanıyor.

Bu ara güncellemeler kararlılığa odaklanıyor. Güncellemelerin nihai sürümlerinin Temmuz ayı sonuna kadar yayınlanması bekleniyor. Yeni özellikler için ise beklentiler neredeyse yok denecek kadar az durumda. Söz konusu yazılımların daha çok sistem kararlılığı ve güvenliğine odaklandığı biliniyor. Zira Apple son zamanlarda odağını yeni iOS 26 güncellemesine çevirmiş durumda.

Yayınlanan güncellemenin zaman çizelgesi, 2023-24 döngüsüyle de uyumlu görünüyor. Aslında iOS 17.6 ve diğer işletim sistemlerinin sürümü 29 Temmuz 2024’te gerçekleşti. Şirket bu sürümlere ek olarak, önceki platformlar için de güncellemeler sağlayarak genişletilmiş desteği gösterdi.

23H723 derlemesiyle tanımlanan macOS 14.7.7 Sonoma’nın 2. RC sürümü, 22H722 derlemesiyle macOS 13.7.7 Ventura’nın 2. RC versiyonu ve 21H446 derlemesiyle iPadOS 17.7.9’un 2. RC sürümü dağıtıldı.

Apple ekosistemi için yeni güncellemeler yayınlandı

iPhone ve iPad için dördüncü ve potansiyel olarak son önizleme sürümü 22G84 oluyor. Önceki sürüm 22G5073b’nin yerini alıyor. Güncelleme 2018 iPhone Xs ve iPhone Xr’dan başlayarak tüm uyumlu iPhone’lar ve 2018-19 modellerinden itibaren desteklenen tüm iPad’ler için geçerli durumda. Bilgisayar cephesinde, bir sonraki macOS güncellemesinin önizleme sürümü 24G84’tür ve 24G5074c’nin yerini alıyor.

Akıllı saatler için altıncı kilometre taşı güncellemesi de son aşamasına ulaşıyor. watchOS 11.6 için dördüncü önizleme sürümü 22U84’tür ve Apple Watch 6 ya da sonraki modelleriyle uyumludur. Yapı kodundaki ilk harfin “T”den “U”ya değişmesi, önceki geliştirme döngüsüne kıyasla bazı küçük işlevsel değişikliklere işaret ediyor olabilir.

Benzer bir durum tvOS 18.6 ve HomePod yazılımı olan audioOS için de geçerli durumda. Güncellemenin önizleme sürümü 22M84’tür ve bu sürümde de kodun ilk harfi “L”den “M”ye değişmiştir. Bu değişiklik, bazı küçük işlevsel yenilikler içeren bir güncellemenin habercisi olabilir.

Apple Vision Pro kulaklığının işletim sistemi için de geliştirme süreci tamamlanmıştır. visionOS 2.6’nın Sürüm Adayı, 22O783 sürümüyle ilişkilidir. watchOS ve tvOS’un aksine, derleme kodunun ilk harfinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu da önemli yeni özelliklerin bulunmayabileceğinin açık bir göstergesi olarak görülüyor. Cihazın yakın zamanda Apple Intelligence işlevleriyle zenginleştirilmesi göz önüne alındığında bu eksiklik mantıklı görünüyor.