Apple, F1 filmi için 300 milyon dolarlık rekor bütçe ayırdı

Apple, F1 filmine 300 milyon dolarlık rekor bütçe ayırdı.

Fakat bu yüksek bütçe, filmin gişedeki muallak başarısı açısından "büyük bir risk olarak" değerlendiriliyor.

Filmin gişede başarıya ulaşması için 600 milyon dolar gibi bir rakama ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Apple TV+ imzalı yeni sinema filmi F1 The Movie, son dönemlerde entertainment sektöründeki en önemli projelerden biri olarak konumlandırıldı. Bu projeye olan finansal taahhüt, tahmini 300 milyon dolarlık bir yapım bütçesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ortaya çıkan bu rakam, Killers of the Flower Moon’un yapımına yapılan 215 milyon dolarlık yatırımı bile geride bırakarak filmi kendi kategorisine koyuyor. Şirketin neredeyse sınırsız bütçesi, orijinal içerik pazarına bu tür akınlara izin veriyor.

Fakat yatırılan her dolar, eşit derecede etkileyici bir finansal getiri elde etme baskısını artırıyor. Filmin gişe performansı, “bu pahalı kumarın” başarısını belirleyecek gibi görünüyor.

F1 filminin gişede başarılı olabilmek için 600 milyon dolara ihtiyacı var

Oyuncu ve yapımcı Matt Damon dikkat çekici bir konuşmayla karşımıza çıktı. Mevcut piyasa dinamiklerine dayanan analizine göre bir filmin ticari başarısı artık bir zamanlar olduğu gibi parametrelerle ölçülmüyor.

F1’in başarılı sayılabilmesi için filmin yapım ve pazarlama dahil toplam maliyetinin iki katı kadar küresel gelir elde etmesi gerektiğini hesapladı. Bu formül başarı eşiğini baş döndürücü bir rakama, yaklaşık 600 milyon dolara getiriyor.

Ancak yine de hedef hala bir tahminden ibaret. Zira Apple’ın pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçe kamuya açık değil ve zararın nihai hesaplamasını önemli ölçüde etkileyebilir.

Şirketin hizmetler bölümü, Apple TV+’ın iddialı ve pahalı prodüksiyonunu finanse etmeye yetecek kadar büyük bir gelir akışı üretiyor. Önceki veriler, akış platformuna yapılan toplam yatırımın 20 milyar doları aştığını gösteriyor.

Bu büyük harcamaya rağmen, platformun kendisi yaklaşık 1 milyar dolarlık işletme zararı biriktirdi. Rakamla, şirketin bütçeler üzerindeki gelecekteki kontrolü artırmak için önlemler getirmesine rağmen, içerik sektöründeki zararların diğer bölümlerin kârlılığı tarafından emildiği uzun vadeli bir stratejiyi vurguluyor.

The Numbers gibi endüstri analistleri filmin 50 milyon dolarlık bir açılış hasılatıyla liste başı bir çıkış yapacağını öngörüyor. Damon’ın gördüğü gibi bu ilk tahminle karlılık için gereken 600 milyon dolar arasında büyük bir fark var.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Apple, ABD’de bazı kullanıcılara F1 The Movie filminin indirimli bilet fırsatlarını öne çıkaran reklam bildirimleri göndermeye başladı. Şirket bunun için Wallet uygulamasından yararlandı. Kullanıcılar bu bildirimleri kapatamamalarından şikayet etti.