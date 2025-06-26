Apple bazı iPhone’lara F1 filmi için reklam bildirimleri gönderiyor

Apple TV+ imzalı F1 The Movie filmi 27 Haziran'da vizyona girecek.

Brad Pitt'in başrolünü oynayacağı yeni film için Apple ilginç bir reklam stratejisi izliyor.

Şirket, Apple Wallet kullanıcılarına filmin indirimli bilet satışlarını içeren bildirimler iletiyor.

Bu durum başta Reddit ve X (Twitter) gibi platformlarda kullanıcılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Teknoloji devi Apple son günlerde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bazı iPhone kullanıcılarına Wallet uygulaması üzerinden bir anlık bildirim göndererek Brad Pitt’in başrol oynadığı yeni filmi “F1: The Movie” reklam yapıyor.

ABD merkezli sinema bileti satış platformu Fandango üzerinden Apple Pay’de geçici bir indirim olduğu kullanıcılara duyuruluyor. Fakat Apple’ın bu reklam stratejisi başta Reddit ve X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal ağlar olmak üzere internet kullanıcıları arasında büyük bir tepkiye yol açtı.

iPhone kullanıcıları reklam görmekten isyan ediyor

Bu durumdan etkilenenlerin çoğu kişisel finanslarını yönetmek için olmazsa olmaz bir araç olan Wallet uygulaması üzerinden reklam almaktan bıktıklarını ifade ediyor. Zira bildirimleri tamamen devre dışı bırakmak henüz ne yazık ki uygulanabilir bir seçenek değil. Dolayısıyla kullanıcıların bu reklamlara maruz kalmaktan başka şansları kalmıyor.

İşin en kötü yanı ise Apple’ın kendi App Store yönergelerini ihlal ediyor gibi görünmesi oluyor. Bu yönergeler kullanıcılar uygulama arayüzü aracılığıyla açıkça onay vermedikçe, push bildirimlerinin tanıtım amaçlı kullanılmaması gerektiğini ve açıkça devre dışı bırakma seçeneğinin bulunmasını şart koşuyor.

Apple, 27 Haziran tarihinde F1: The Movie adlı yeni filmini vizyona sunacak. Bunun için agresif reklam kampanyalarına imza atan şirket, sinemaseverleri filmi izlemeye davet ediyor.

F1 The Movie’nin dokunsal fragmanı çıktı

Apple, Brad Pitt’in başrol oynadığı yaklaşan filmi “F1” için gerçekten yenilikçi bir dokunsal fragman duyurdu. Bu fragman, yalnızca iPhone’daki TV uygulaması aracılığıyla edinilebiliyor.

Fragman videosu iPhone’un Dokunsal Motorunu kullanarak ekrandaki aksiyonla senkronize edilmiş dokunsal titreşimler sunuyor ve dinamik bir izleme deneyimi yaratıyor. F1 arabaları pistte hızla hareket ederken, kullanıcılar ellerinde motorların yoğun gürültüsünü hissedebiliyor.

Dokunsal geri bildirim, sahnenin yoğunluğuna göre ayarlanarak kükreyen motorlar gibi heyecan verici anlarda güçlü titreşimler ve ping pong topunun sekmesi gibi küçük hareketler için daha incelikli hisler sunuyor.

Bu benzersiz fragmana erişmek için iPhone kullanıcılarının iOS 18.4 veya üzeri bir sürümü olması gerekiyor. TV uygulamasının TV+ sekmesinde yer alıyor ve bu sayede erişimi ve deneyimi kolaylaşıyor.

“F1” filminde Brad Pitt, 1990’larda kariyerini neredeyse sonlandıran yıkıcı bir kazaya kadar parlayan eski bir yarış dehasını canlandırıyor. Otuz yıl sonra eski bir takım arkadaşının liderliğindeki mücadele eden bir F1 takımına katılarak spora geri dönme şansı yakalıyor.

Film, takımı kurtarmak ve zaferi yeniden kazanmak için yaptığı yüksek riskli yolculuğu takip ediyor. Bununla birlikte drama ve adrenalin dolu klasik bir zayıfın hikayesini sunuyor.