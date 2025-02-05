Apple Davetiye uygulaması çıktı: Etkinlik planlamada yeni dönem

Apple'ın yeni uygulaması "Apple Davetiye" kullanıcılarla buluştu.

Uygulama, kullanıcıların etkinlikler için dijital davetiyeler oluşturmalarına olanak sağlıyor.

Yapay zeka destekli hizmet, Apple Music gibi uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışıyor.

Teknoloji devi Apple beklenmedik bir duyuruyla karşımıza çıktı. Şirket, kullanıcıların dijital davetiyeler oluşturmalarına olanak sağlayan yeni bir uygulama yayınladı. Apple Davetiye (Invites) etkinlik oluşturmada yepyeni bir dönem başlatmayı vaat ediyor.

Apple’ın yeni davetiye uygulaması, kullanıcıların her türlü etkinlik için kişiselleştirilmiş davetiyeler tasarlamasına ve göndermesine imkan sağlıyor. Davetiyelerinizi benzersiz kılmak için en sevdiğiniz fotoğrafları ya da uygulamada zaten bulunan dikkat çekici arka planları kullanarak dijital davetiyeler oluşturup yönetebilirsiniz.

Apple Davetiye yapay zeka özellikleriyle desteklenecek

Apple tarafından aktarılan bilgilere göre yeni uygulama yaratıcılığınızı ortaya çıkararak mesajınıza eşlik edecek orijinal ve şaşırtıcı görseller üretmenizi sağlayacak yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapıyor. Uygulamaya entegre bir araç olan Image Playground ile kolaylıkla hayal ettiğiniz görüntüleri birkaç saniyede oluşturabilirsiniz.

Bununla birlikte Apple Intelligence yapay zeka desteği bu uygulamada da mevcut. Yazma Araçları gibi işlevler, her duruma uygun bir şekilde etkili ve ilgi çekici metinler yaratmanıza yardımcı olacak.

Etkinlik oluşturmak yalnızca iCloud+ abonelerine özel olacak

Uygulama üzerinden davetiye oluşturma özelliği yalnızca iCloud+ adı verilen ücretli iCloud planına abone olanlara özel olacak. 24,99 TL’den başlayan fiyatlarla iCloud+ aboneliğine sahip olabileceğinizi hatırlatalım.

Düzenleyebileceğiniz etkinlik sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmayacak. Her etkinliğin uygulama üzerinden yönetilebilen maksimum 100 katılımcıyla sınırlı tutulacak.

Oluşturduğunuz etkinlikler otomatik olarak Takvim uygulamasıyla senkronize edilecek. Takvim uygulaması bilindiği üzere iOS 18‘in lansmanıyla birlikte tanıtılan yeni özellik paketinin bir parçası olan Hatırlatıcıların entegrasyonu da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirmelerden geçti. Şimdi Apple Davetiye senkronizasyonuyla birlikte daha da işlevsel bir hal alıyor.

Apple kullanıcısı olmayanlar da etkinliklere cevap verebilecek

Bununla birlikte davetlere cevap verme imkanı hem uygulama hem de web versiyonu üzerinden herkese açık olacak. Bunun için bir Apple hesabınızın olması ya da herhangi bir Apple cihazı kullanmanız gerekmeyecek. Ancak yine de bir iPhone sahibiyseniz ve uygulamayı yüklediyseniz bu deneyimi daha da zengin bir hale getirebileceksiniz.

Etkinliğin fotoğraflarını ve videolarını paylaşılan albüme ekleyerek en güzel anları tekrar yaşayabilirsiniz. Apple Music‘teki çalma listelerinde iş birliği yaparak toplantının müziklerine katkıda bulunabilirsiniz.

Apple Davetiye uygulaması ayrıca konuklara etkinlik mekanına dair güncel hava durumu tahminleri ve kesin yol tarifleri sağlamak için Hava Durumu ve Haritalar ile entegrasyon da sunacak.

Apple’ın Uygulamalar ve iCloud İçin Global Ürün Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Direktörü Brent Chiu-Watson uygulamayla ilgili şunları söyledi:

“Apple Davetiye ile, bir etkinlik ilk davetiye oluşturulduğunda hayat buluyor. Kullanıcılar bir araya geldikten sonra bile, unutamayacakları anıları paylaşmaya devam edebiliyor. Apple Davetiye, kullanıcılarımızın iPhone, iCloud ve Apple Music’te bilip sevdiği özellikleri bir araya getirerek özel etkinlik planlamayı kolaylaştırıyor.”

Apple Davetiye uygulamasını şu anda App Store platformundan cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulamanın Türkçe dil desteğine sahip olduğunu da eklemekte fayda var.