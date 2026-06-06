App Store, 2025’te dudak uçuklatan bir gelir elde etti

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App Store ekosistemi 2025 yılında toplam 1.4 trilyon dolarlık satış hacmine ulaştı.

Bu devasa gelirin yüzde 90'ından fazlası Apple'a herhangi bir komisyon ödenmeden doğrudan geliştiriciler, satıcılar ve hizmet sağlayıcılara aktarıldı.

Özellikle de yapay zeka özelliklerini bünyesine katan mobil uygulamalar, diğer uygulamalara kıyasla dört kat daha hızlı bir büyüme sergiledi.

Apple, dünya çapında heyecanla beklenen WWDC 2026 etkinliği öncesinde önemli açıklamalarla karşımıza çıktı. Olağanüstü bir ekosisteme ev sahipliği yapan platform, 2025 yılında dudak uçuklatan bir kazanç sağlayarak 1,4 trilyon dolardan fazla gelire ulaştı.

Etkileyici bir ticari hacim yakalayan platform, açıklanan bu rakamlarla birlikte 2019 yılındaki hacminin yaklaşık 3 katına çıktı. Raporda en dikkat çeken noktalardan biri ise bu devasa rakamların dağılımı oldu. İşte ayrıntılar…

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App Store gelirlerinin yüzde 90’ından fazlası geliştiricilere gitti

Analysis Group’taki ekonomistler tarafından yapılan bağımsız bir araştırmaya göre 2025 yılında uygulama mağazası geliştiriciler için 1,4 trilyon dolardan fazla satış ve gelir sağladı.

App Store aracılığıyla elde edilen satışların yüzde 90’ından fazlasında Apple’a herhangi bir komisyon ödenmedi. Yani bu 1,4 trilyon doların büyük çoğunluğu doğrudan geliştiricilerin, satıcıların ve hizmet sağlayıcıların ceplerine gitti.

Fiziksel mal ve hizmet satışları, gıda teslimatı, perakende, bakkaliye ve seyahat sektörlerinin öncülüğünde 1,1 trilyon dolarla tabloya hakim durumda.

Oyunlar ve video aboneliklerinin başını çektiği dijital ürünlerin toplam değeri 149 milyar doları bulurken, uygulama içi reklamlar da ek olarak 151 milyar dolarlık bir paya sahip.

Bu rapordan çıkarılacak diğer önemli sonuç ise yapay zekanın artan rolü oluyor. 2025 yılına kadar en çok indirilen 100 uygulamanın 40’ından fazlası kullanıcı tarafından görülebilen yapay zeka özelliklerini içerecek ve bu uygulamalar, ilk 100’deki diğer uygulamalara göre dört kat daha fazla gelir artışı gösterecek.

Fitness uygulamalarında kişiselleştirilmiş öneriler, fotoğraf düzenleme araçları veya üretkenlik asistanları gibi alanlarda yapay zekayı benimseyen geliştiriciler artık ölçülebilir kazanımlar elde ediyor.

Apple CEO’su Tim Cook konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“App Store’un kalbinde geliştiriciler yer alıyor ve bu yıl ulaştığımız bu muhteşem seviye onların sınırsız yaratıcılıklarını bir kez daha kanıtlıyor. Gelecekte de bu şekilde geliştirmeye devam edebilmeleri için onlara ihtiyaç duydukları araç, teknoloji ve güvenilir platformları sunmaya son derece kararlıyız. Geliştiriciler birlikte dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların hayatlarını zenginleştiren uygulamalar oluşturuyorlar.”