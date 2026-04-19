    Apple Haritalar, iOS 26.5 ile birlikte mekan önerileri sunacak

    Apple Haritalar, iOS 26.5 güncellemesi ile birlikte arama çubuğunda kullanıcılara akıllı mekan önerileri sunmaya başlayacak.
    iOS 26.5 Önerilen Yerler özelliği
    • iOS 26.5 güncellemesi ile birlikte Apple Haritalar'a Önerilen Yerler adlı yeni bir özellik geliyor.
    • Bu yenilik, kullanıcılar arama çubuğuna tıkladığında herhangi bir şey yazmadan karşısına iki popüler mekan önerisi çıkaracak.
    • Mekan önerilerinin çevredeki trend olan noktalar, geçmiş aramalar ve kişiselleştirilmiş algoritmalar üzerinden belirleneceği ifade ediliyor.

    Teknoloji devi Apple, iOS 26.5 güncellemesi ile birlikte Haritalar uygulamasını yeni özelliklerle geliştirmeye devam ediyor. Bu yeniliklerden biri de kullanıcı eğilimlerine ve son aramalara göre konum öneren “Önerilen Yerler” özelliği olarak karşımıza çıkıyor.

    Kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek bu yenilik, arama çubuğuna herhangi bir şey yazmanıza gerek kalmadan sizlere akıllı mekan önerilerinde bulunacak. İlk defa bu hafta yayınlanan iOS 26.5 Beta 2 güncellemesi ile birlikte karşımıza çıkan bu özellik, Apple’ın uygulamaya reklam eklemeye hazırlandığı bir dönemde geliyor.

    Apple Haritalar artık gitmek istediğiniz yeri tahmin ediyor

    Apple Haritalar uygulamasına gelecek yeni Önerilen Yerler özelliği, kullanıcılara yerel trendler, son araştırmalar ve geçmiş davranışlarını göz önünde bulundurarak tavsiyelerde bulunacak. Yeni özelliğe ulaşmak için arama çubuğuna dokunmanız yeterli olacak.

    9to5Mac’in haberine göre merakla beklenen yeni özellik, kullanıcıların karşısına iki popüler mekan önerisi çıkaracak. Gitmek isteyebileceğiniz yerlere daha hızlı ulaşmanıza yardımcı olacak bu seçenek, arama karmaşasını azaltmaya odaklanıyor.

    Bununla birlikte şirketin Apple Haritalar uygulamasına reklam eklemek için çalıştığı biliniyor. Önerilen Yerler özelliğinin de ilerleyen süreçte yerel işletme reklamları için bir reklam panosuna dönüştürülmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

    Apple’ın Haritalar uygulamasına reklam eklemek istediği artık bir sır değil. iOS 26.5 güncellemesi ile beraber bu hamlenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Şirketin bu noktada amacı, bu reklamların yalnızca sonuçların en üstünde değil, aynı zamanda yeni “Önerilen Yerler” bölümünde de görünmesi olacak.

    Apple’ın açıklamasına göre reklamlar kullanıcının hesabıyla ilişkilendirilmeyecek. Ayrıca konum ve aramalar gibi verileri kullanacak. Elbette ki bazı sınırlamalarla çalışacak. Yine de bu hamle ABD merkezli teknoloji devinin hizmetlere ve gelir elde etmeye odaklandığını gösteriyor.

    iOS 26.5 güncellemesinin kararlı sürümünün Mayıs ayı ortalarında yayınlanması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

