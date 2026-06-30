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    Yapay zeka ajanı OpenClaw, iOS ve Android cihazlara geldi

    Açık kaynaklı yapay zeka ajanı OpenClaw, iOS ve Android için resmi mobil uygulamalarını resmen kullanıma sundu.
    OpenClaw yapay zeka ajanı
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    • OpenClaw Foundation, yapay zeka ajanlarını resmen mobil cihazlara getirdi.
    • OpenClaw uygulaması App Store ve Google Play Store platformlarında yayınlandı.
    • Uygulama otonom görevler için akıllı telefonların kamerası, ekranı, konumu, fotoğrafları, kişileri, takvimi ve hatırlatıcıları gibi kritik bileşenlerine tam erişim yetkisine sahip olacak.

    Açık kaynaklı popüler yapay zeka ajanı OpenClaw nihayet iOS ve Android cihazlara geldi. OpenClaw Foundation tarafından gerçekleştirilen bu hamleyle birlikte platform artık bağımsız bir mobil uygulamaya kavuştu.

    Dikkat çeken bu hamle ile birlikte yapay zeka ajanı artık doğrudan akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar platforma cihazlarının kamerası, ekranı, konumu, fotoğrafları, rehberi, takvimi ve çok daha fazlasını emanet ederek otonom görevlerden yararlanabiliyor.

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    OpenClaw telefonlarımızda neleri değiştirecek?

    OpenClaw kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz kişisel bir yapay zeka asistanı olarak hizmet veriyor. Son aylarda piyasaya sürülen ve hızla yayılan proje, basit bir prensibe dayanıyor.

    İster Mac, ister Linux sunucusu, ister Windows PC olsun, kendi makinenizde bir “ağ geçidi” çalıştırıyorsunuz. Bu ağ geçidi, zaten kullandığınız mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla isteklerinize yanıt veriyor.

    OpenClaw uygulaması

    Ajan görevleri yönetiyor, mesajlarınıza yanıt veriyor ve alışkanlıklarınıza uyum sağlıyor. Bununla birlikte asla üçüncü taraf bir bulut hizmetine ihtiyaç duymuyor.

    İşte tam da bu noktada mobil uygulama merkezi bir rol oynuyor. iOS ve Android uygulaması kişisel ağ geçidinize bağlı bir düğüm görevi görerek telefonunuzu temsilci ağınız içindeki bir mobil terminale dönüştürüyor.

    Konum belirlemeli fotoğraf çekimi, ses girişi, gerçek zamanlı görsel işleme ve anlık bildirimler destekleniyor. Uygulama, ağ geçidinin yeteneklerini akışta herhangi bir kesinti olmadan her yerden genişletiyor.

    Bu konumlandırma, platformu geleneksel yapay zeka asistanlarından ayırıyor. ChatGPT veya Claude etkileşimlerinizi kendi sunucularında saklarken, OpenClaw tamamen kendi altyapınızda çalışıyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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