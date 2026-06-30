Yapay zeka ajanı OpenClaw, iOS ve Android cihazlara geldi

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OpenClaw Foundation, yapay zeka ajanlarını resmen mobil cihazlara getirdi.

OpenClaw uygulaması App Store ve Google Play Store platformlarında yayınlandı.

Uygulama otonom görevler için akıllı telefonların kamerası, ekranı, konumu, fotoğrafları, kişileri, takvimi ve hatırlatıcıları gibi kritik bileşenlerine tam erişim yetkisine sahip olacak.

Açık kaynaklı popüler yapay zeka ajanı OpenClaw nihayet iOS ve Android cihazlara geldi. OpenClaw Foundation tarafından gerçekleştirilen bu hamleyle birlikte platform artık bağımsız bir mobil uygulamaya kavuştu.

Dikkat çeken bu hamle ile birlikte yapay zeka ajanı artık doğrudan akıllı telefonlar üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar platforma cihazlarının kamerası, ekranı, konumu, fotoğrafları, rehberi, takvimi ve çok daha fazlasını emanet ederek otonom görevlerden yararlanabiliyor.

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OpenClaw telefonlarımızda neleri değiştirecek?

OpenClaw kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz kişisel bir yapay zeka asistanı olarak hizmet veriyor. Son aylarda piyasaya sürülen ve hızla yayılan proje, basit bir prensibe dayanıyor.

İster Mac, ister Linux sunucusu, ister Windows PC olsun, kendi makinenizde bir “ağ geçidi” çalıştırıyorsunuz. Bu ağ geçidi, zaten kullandığınız mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla isteklerinize yanıt veriyor.

Ajan görevleri yönetiyor, mesajlarınıza yanıt veriyor ve alışkanlıklarınıza uyum sağlıyor. Bununla birlikte asla üçüncü taraf bir bulut hizmetine ihtiyaç duymuyor.

İşte tam da bu noktada mobil uygulama merkezi bir rol oynuyor. iOS ve Android uygulaması kişisel ağ geçidinize bağlı bir düğüm görevi görerek telefonunuzu temsilci ağınız içindeki bir mobil terminale dönüştürüyor.

OpenClaw is now on iOS + Android 🦞 📱 Native mobile apps, finally

💬 Agents in your pocket

🔔 Channels, tasks, replies on the go Run agents from wherever your thumbs are. iOS: https://t.co/7LHHc9htgM

Android: https://t.co/X0Wuh2uA8w — OpenClaw🦞 (@openclaw) June 29, 2026

Konum belirlemeli fotoğraf çekimi, ses girişi, gerçek zamanlı görsel işleme ve anlık bildirimler destekleniyor. Uygulama, ağ geçidinin yeteneklerini akışta herhangi bir kesinti olmadan her yerden genişletiyor.

Bu konumlandırma, platformu geleneksel yapay zeka asistanlarından ayırıyor. ChatGPT veya Claude etkileşimlerinizi kendi sunucularında saklarken, OpenClaw tamamen kendi altyapınızda çalışıyor.