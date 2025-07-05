Apple, AWS rakibi bulut hizmeti üzerinde çalışıyor

Apple geçen yılın ilk yarısından bu yana “Project ACDC” adını verdiği bir proje üzerinde çalışıyor.

Şirket bu sayede geliştiriciler M serisi işlemcili sunucuları kiralamayı hedefliyor.

Apple'ın bu noktada temel önceliği, Apple’ın bu hizmeti iCloud çatısı altında sunmasını öngörüyor fiyat-performans avantajı hedefleniyor.

Apple, sunucu altyapısında daha bağımsız bir hale gelmeye odaklanıyor. Şirket bunun için AWS ve Google Cloud gibi platformlara alternatif oluşturabilecek bir çözüme kafa yoruyor.

The Information’ın son raporuna göre “Project ACDC” adlı bu plan kapsamında geliştiricilere M‑serisi işlemcili sunucular kiralanması hedefleniyordu. Söz konusu yeni proje, iCloud ailesi içinde yer alacak bir servis olarak tasarlandı. Fakat şu an devam edip etmediği bazı iç ayrılıklar nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Apple, Project ACDC ile bulut sunucusu yaratıyor

Aaron Tilley’nin The Information için hazırladığı son rapor, Apple’ın Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud ile rekabet edebilecek bir bulut bilişim hizmeti geliştirmeyi araştırdığına işaret ediyor. Project ACDC (Apple Chips in Data Centers) olarak adlandırılan girişim, Mac’lerde kullanılanlarla aynı olan Apple’ın M serisi çipleriyle donatılmış sunucuların kiralanmasına dayanıyor.

Bu çipler Apple Intelligence’ın özel bulutunun bir parçası olarak belirli AI görevleri için Apple’ın iPhone’larının, iPad’lerinin, MacBook’larının ve veri merkezlerinin performansını zaten iyileştirdi. Bu hizmet, geliştiricilerin kendi sunucularını satın almak veya sürdürmek zorunda kalmadan bulut tabanlı uygulama özelliklerini çalıştırmalarına olanak tanıyarak mevcut platformlara basitleştirilmiş bir alternatif sunacak.

Apple’ın bir bulut hizmetine olan ilgisi, rekabete göre maliyet avantajı sağlayabilecek olan M serisi yongalarının güç verimliliğinden kaynaklanıyor. Apple yöneticileri, bu yongaların yapay zeka çıkarım görevlerinde mükemmel olduğuna inanıyor. Şirket, Vision Pro için bilgisayar görüşü veya Siri için metinden sese gibi yeni verileri işlemek için önceden eğitilmiş yapay zeka modelleri kullanıyor.

Şirket bu yongaları ilk olarak Apple Intelligence sunucu tarafı özelliklerini çalıştıran sistem olan Private Cloud Compute için veri merkezlerinde konuşlandırdı. Siri ekibi, Mac yongalarıyla çalışan sunucuları test ederek geleneksel Intel tabanlı sunuculara kıyasla daha iyi doğruluk ve daha düşük maliyetler elde etti.

Apple Music, Photos ve Apple Wallet gibi hizmetler de arama gibi özellikleri iyileştirmek için bu teknolojiyi benimseyerek potansiyelini doğruladı. Şirket, özel bir kurumsal satış gücü yerine geliştirici ilişkileri ekibi tarafından yönetilen Xcode Cloud’un mantıksal bir uzantısı olan bu altyapıyı harici geliştiricilere genişletmeyi düşündü.

Bu da potansiyel olarak iCloud markası altında AWS veya Azure’un karmaşıklığından çok daha farklı bir şekilde, geliştirici dostu bir deneyim yaratacak gibi görünüyor.