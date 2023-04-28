Microsoft 365 uygulamaları tek bir çatıda buluşuyor

Teknoloji devi Microsoft’un bulut tabanlı ofis yazılımı ve hizmet paketi olarak karşımıza çıkan Microsoft 365, Microsoft Office uygulamaları ile birlikte Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, Yammer ve Planner gibi çok sayıda hizmete ev sahipliğinde bulunuyor. Şirket tüm bu hizmetleri kullanıcılara herhangi bir cihazdan erişim sağlamaları için abonelik tabanlı bir modelle sunduğu biliniyor. Aylık ya da yıllık planlarla abone olabileceğiniz hizmet, artık çok daha pratik bir kullanıma sahip oluyor.

Microsoft’un resmi blog sayfasında paylaştığı bilgiler doğrultusunda Microsoft 365 uygulamaları artık tek bir çatı altında birleşiyor. Şirket, cloud.microsoft alan adı etrafında bu hizmetleri bir araya getiriyor. Bilindiği üzere şirketin hizmetleri şu anda çok çeşitli alanlara yayılmış bulunuyor. Kullanıcılar bu platformlara bir yer işareti eklemediği sürece, belirli bir hizmeti nerede bulacakları konusunda genellikle kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Bu durumu ortadan kaldırmak isteyen Microsoft, kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlıyor.

Microsoft 365 uygulamaları “cloud.microsoft” adresinde toplanıyor

Microsoft, müşterilerinin dikkat etmesi gereken alan adlarından bazılarını gösteren bir kelime bulutu görseli ile karşımıza çıktı. Bununla birlikte şirket, yeni sistem altında, aradığınız uygulamaya ulaşmak için “outlook.cloud.microsoft” ya da “teams.cloud.microsoft” gibi URL’leri kullanabileceğinizi ve bu sayede daha pratik bir kullanıcı deneyimine erişmeye başlayabileceğinizi bildirdi.

Şirket, birleştirilmiş alan adlarının avantajlarından da bahsetti. Bu adımın müşterilere çeşitli yönlerden fayda sağlayacağını aktaran Microsoft, son kullanıcılar için uygulamalar arasında gezinirken oturum açma istemlerini, yönlendirmeleri ve gecikmeleri azaltarak genel deneyimi kolaylaştıracağını bildirdi.

Yöneticiler için ise kullanıcıların işlerini yapmak adına ihtiyaç duydukları uygulamalara ve hizmetlere erişim sağlarken, karmaşıklıktan ciddi bir şekilde arınıp daha temiz bir kullanıma sahip olabileceğini vurguladı. Uygulamalar arası deneyimlerin performansını iyileştiren firma, Microsoft 365 uygulamaları ekosisteminde daha iyi ve daha sıkı tümleştirme için bunun bir temel oluşturacağını aktardı.

Peki ya neden cloud.microsoft alan adı tercih ediliyor? Şirket bununla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “.Microsoft gibi ‘nokta marka’ üst düzey etki alanları, bir kuruluşun web tekliflerinin güvenliğini, güvenilirliğini ve bütünlüğünü geliştirmek için yerleşik bir yöntemdir. ABD hükümetinin .gov üst düzey etki alanı (TLD) üzerinde münhasır haklara sahip olmasına benzer şekilde, Microsoft da .microsoft TLD üzerinde münhasır haklara sahiptir.

Münhasır sahiplik, gelişmiş güvenlik protokolleri ve yönetişim denetimleri sağlar ve üst düzey etki alanında yapılan güvenlik yatırımlarının değeri, uygulamalara sorunsuz bir şekilde tahakkuk eder. Ve .microsoft etki alanında barındırılan tüm deneyimlerin yasal ve gerçek olduğu varsayılabilir: Etki alanı sahtekarlığına teşebbüs eden herkes, bu özel, güvenilir ad alanı için hem kayıt operatörü hem de tek tescil sahibi olduğumuz için Microsoft’un kendisinden geçmek zorunda kalacaktır.“