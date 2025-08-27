Android 16 tabanlı HyperOS 3 tanıtım tarihi, Xiaomi tarafından duyuruldu

Xiaomi, Android 16 tabanlı yeni işletim sistemi HyperOS 3'ün 28 Ağustos'ta tanıtılacağını resmen duyurdu.

Yeni sürümün kullanıcı deneyimini ve arayüz akıcılığını artırması bekleniyor.

Etkinliğin ardından bazı cihazlar için beta sürümünün yayınlanacağı belirtiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin akıllı telefonlarını kullananların merakla beklediği an geldi. Şirket, uzun süredir konuşulan yeni nesil işletim sisteminin adını resmen doğruladı. Android 16 temelinde geliştirilen ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımayı vaat eden HyperOS 3 sürümü, görünüşe göre sevenlerini çok da bekletmeyecek.

HyperOS 3 tanıtım tarihi açıklandı: 28 Ağustos

HyperOS’in Çin sosyal medya platformu Weibo’daki hesabında yapılan paylaşımda, HyperOS 3 sürümünün 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek bir etkinlikte tanıtılacağını duyurdu. Böylelikle Xiaomi, bir süredir ortalıkta dolaşan yeni versiyonun “HyperOS 26” adıyla kullanıma sunulacağı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Xiaomi Başkanı Lu Weibing, Weibo hesabından yayınlamış olduğu duyuruda, yeni güncellemenin kullanıcı arayüzü akıcılığını ve tepki sürelerini önemli ölçüde iyileştireceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki HyperOS 3, telefonları daha hızlı ve daha duyarlı bir hale getirecek.

GSMArena kaynağına göre, etkinliğin hemen ardından Xiaomi 15 serisi, Redmi K80 Pro/Ultimate Edition, Pad 7S Pro 12.5 ve Pad 7 Pro gibi belirli cihazlar için ilk beta sürümü yayınlanacak.

HyperOS 3 güncellemesini destekleyecek cihazlar

HyperOS 3’ün final sürümünün ise Eylül ayı itibarıyla Android 16’nın resmi çıkışıyla birlikte kademeli olarak daha fazla cihaza ulaşacağı tahmin ediliyor. Heyecan verici güncellemeyi alması beklenen cihazların tam listesi ise şu şekilde:

Xiaomi:

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12, Xiaomi 12 5G, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro (Dimensity), Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Lite NE

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Mix Flip 2

Redmi:

Redmi Note 14 (4G/5G), Redmi Note 14 Pro (4G/5G), Redmi Note 14 Pro+ (4G/5G)

Redmi Note 13 (4G/5G), Redmi Note 13 Pro (4G/5G), Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R, Redmi Note 13R Pro

Redmi Note 12 4G, Redmi Note 12 4G NFC, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Turbo, Redmi Note 12T Pro

Redmi 12, Redmi 13, Redmi 13C

Redmi 14C, Redmi 14C 5G, Redmi A3 Pro, Redmi A4 5G

Redmi K80, Redmi K80 Pro, Redmi K70, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Ultra, Redmi K70E

Redmi K60, Redmi K60 Pro, Redmi K60 Ultra, Redmi K60E

Redmi K50 Ultra

Redmi Turbo 4, Redmi Turbo 3

Poco: