Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    Android 16 QPR2 Beta 2 güvenlik odaklı yenilikler ile çıktı

    Google, Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme uyumlu Pixel telefonlarda kullanılabiliyor.
    Android 16
    • Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesi yayınlandı.
    • Google'ın sunduğu yeni güncelleme, güvenlik odaklı yenilikler ve bazı özelleştirme araçlarıyla karşımıza çıkıyor.
    • Güncelleme Pixel 6 veya daha yeni Google telefonlarında kullanılabiliyor.

    Google, Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Yayınlanan yeni güncelleme, serinin en son modeli olan Pixel 10 da dahil olmak üzere Pixel serisindeki cihazlara geliyor. Yazılım, önceki test sürümünün piyasaya sürülmesinden bir aydan kısa bir süre sonra sunuluyor.

    İşletim sisteminin bir sonraki sürümü için hazırlanan bu yeni test güncellemesi geliştiricilere odaklanıyor. Güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yaması da dahil olmak üzere daha fazla özellik ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir dizi hata düzeltmesi içeriyor.

    Güncelleme ile gelen yenilikler

    Android 16 QPR2 Beta 2 ile gelen yenilikler arasında kurtarma karmaları içeren mesajları üç saate kadar geciktiren SMS OTP koruması öne çıkıyor.

    Ayrıca uygulamaların yalnızca doğrulanmış bir içerik oluşturucudan gelmesi durumunda yüklenmesine olanak tanıyan yeni uygulama oluşturucu doğrulama gereksinimi de güncellemenin dikkat çeken yenilikleri arasında.

    Android 16 QPR2 Beta 2
    Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesi ile birlikte uygulama simgeleri için daha fazla özelleştirme seçeneği sunuluyor

    Bu test sürümündeki diğer özellikler arasında otomatik adım takibi, Health Connect aracılığıyla genişletilmiş egzersiz verileri ve iyileştirilmiş çöp toplama yer alıyor. Öte yandan uygulama simgeleri ve klasör görünümlerini özelleştirmek için yeni seçenekler de ekleniyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Android 16 QPR2 Beta 2 nasıl indirilir?

    Google’ın sunduğu yeni güncelleme yalnızca Pixel telefonlarda kullanılabiliyor. Pixel 6 veya daha yeni modeller destekleniyor.

    Güncellemeyi Pixel cihazınıza yüklemek için öncelikle Android Beta programına kaydolmanız gerekiyor. Android Beta for Pixel sitesinden telefonunuzda mevcut olan Google hesabınızla giriş yaparak Android 16 Beta’ya adım atabilirsiniz.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Buraya kadar her şey tamamsa, Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi > Güncellemeleri Denetle adımlarını sırasıyla takip ederek güncellemeyi cihazınıza yükleyebilirsiniz.

    Fakat bu noktada önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var. Bu yazılım bir test sürümü, yani bir Beta güncellemesi olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşma olasılığınız yüksek diyebiliriz. Özellikle de performans konusunda birtakım problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız, kararlı sürümün yayınlanmasını beklemenizi tavsiye ederiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.