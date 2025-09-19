Android 16 QPR2 Beta 2 güvenlik odaklı yenilikler ile çıktı

Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesi yayınlandı.

Google'ın sunduğu yeni güncelleme, güvenlik odaklı yenilikler ve bazı özelleştirme araçlarıyla karşımıza çıkıyor.

Güncelleme Pixel 6 veya daha yeni Google telefonlarında kullanılabiliyor.

Google, Android 16 QPR2 Beta 2 güncellemesi ile kullanıcıların karşısına çıktı. Yayınlanan yeni güncelleme, serinin en son modeli olan Pixel 10 da dahil olmak üzere Pixel serisindeki cihazlara geliyor. Yazılım, önceki test sürümünün piyasaya sürülmesinden bir aydan kısa bir süre sonra sunuluyor.

İşletim sisteminin bir sonraki sürümü için hazırlanan bu yeni test güncellemesi geliştiricilere odaklanıyor. Güncelleme, Eylül 2025 güvenlik yaması da dahil olmak üzere daha fazla özellik ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir dizi hata düzeltmesi içeriyor.

Güncelleme ile gelen yenilikler

Android 16 QPR2 Beta 2 ile gelen yenilikler arasında kurtarma karmaları içeren mesajları üç saate kadar geciktiren SMS OTP koruması öne çıkıyor.

Ayrıca uygulamaların yalnızca doğrulanmış bir içerik oluşturucudan gelmesi durumunda yüklenmesine olanak tanıyan yeni uygulama oluşturucu doğrulama gereksinimi de güncellemenin dikkat çeken yenilikleri arasında.

Bu test sürümündeki diğer özellikler arasında otomatik adım takibi, Health Connect aracılığıyla genişletilmiş egzersiz verileri ve iyileştirilmiş çöp toplama yer alıyor. Öte yandan uygulama simgeleri ve klasör görünümlerini özelleştirmek için yeni seçenekler de ekleniyor.

Android 16 QPR2 Beta 2 nasıl indirilir?

Google’ın sunduğu yeni güncelleme yalnızca Pixel telefonlarda kullanılabiliyor. Pixel 6 veya daha yeni modeller destekleniyor.

Güncellemeyi Pixel cihazınıza yüklemek için öncelikle Android Beta programına kaydolmanız gerekiyor. Android Beta for Pixel sitesinden telefonunuzda mevcut olan Google hesabınızla giriş yaparak Android 16 Beta’ya adım atabilirsiniz.

Buraya kadar her şey tamamsa, Ayarlar > Sistem > Sistem Güncellemesi > Güncellemeleri Denetle adımlarını sırasıyla takip ederek güncellemeyi cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Fakat bu noktada önemli bir uyarıda bulunmakta fayda var. Bu yazılım bir test sürümü, yani bir Beta güncellemesi olduğu için çeşitli hatalarla karşılaşma olasılığınız yüksek diyebiliriz. Özellikle de performans konusunda birtakım problemlerle karşılaşmak istemiyorsanız, kararlı sürümün yayınlanmasını beklemenizi tavsiye ederiz.