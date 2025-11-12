Performans canavarı Realme GT 8 Pro’nun Avrupa fiyatları belli oldu

Reklam

Realme GT 8 Pro'nun global lansmanı, Çin'deki ilk duyurudan kısa bir süre sonra bu ay gerçekleşecek.

Cihazın Avrupa pazarında 1.099 Euro'dan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulması bekleniyor.

Merakla beklenen cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci, 144 Hz LTPO AMOLED ekran ve Ricoh optimizasyonlu güçlü bir kamera kurulumu yer alacak.

Telefonun kamera sisteminde 200 MP periskop telefoto lens yer alacak ve modüler bir kamera bloğu sunulacak.

Realme, 20 Kasım tarihinde Hindistan pazarında yeni performans canavarı GT 8 Pro modelini piyasaya süreceğini resmi olarak doğrulamıştı. İlk olarak Ekim ayında Çin’de tanıtılan üst düzey akıllı telefon, şimdi nihayet güçlü donanımı ve şık tasarımıyla global pazara ulaşmaya hazırlanıyor.

Sızdırılan son raporlara göre yeni Realme telefonu, Hindistan lansmanından birkaç gün sonra, 24 Kasım’da Avrupa ve Birleşik Krallık’a gelecek. Kaynaklar ayrıca cihazın konfigürasyon seçenekleri ve global arenadaki satış fiyatlarını da paylaştı. İşte detaylar…

Snapdragon 8 Elite Gen 5’li Realme GT 8 Pro yolda

Realme’nin yeni akıllı telefonu Avrupa’da Unary White, Urban Blue ve yalnızca 16 GB RAM ile 512 GB dahili depolama alanına sahip konfigürasyonda sunulan özel Aston Martin Racing Green seçeneği olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak .

Beyaz veya mavi renkteki 16 GB + 512 GB versiyonları 1.199 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Aston Martin versiyonu 1.299 Euro’luk fiyatla tüketicilerin karşısına çıkacak. 12 GB + 256 GB’lık temel model ise 1.099 Euro’dan elde edilebilecek.

Realme GT 8 Pro, 12 GB + 256 GB konfigürasyonunda 999 Euro’ya piyasaya sürülen selefi Realme GT 7 Pro’dan yaklaşık 100 Euro daha pahalı olacak. Bu fiyat artışı, daha büyük 7.000 mAh pil, 120W hızlı şarj ve genişletilmiş bellek seçenekleri gibi önemli iyileştirmelerle ilgili olarak yorumlanıyor.

Performans canavarı Realme GT 8 Pro’nun teknik özelliklerine baktığımızda ise 7.000 nit tepe parlaklığa sahip 6,79 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti, 120W SuperVOOC şarj, periskop lensli ve 3x optik zoom özellikli 200 megapiksel ana sensör ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Realme GT 8 Pro teknik özellikleri

Boyutlar: 161,8 x 76,9 x 8,3 mm

Ağırlık: 218 gram

Ekran: 3136 x 1440 piksel Quad HD+ çözünürlüğe sahip 6,79 inç AMOLED ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızı, 10 bit, HDR, 7.000 nite kadar parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci / Realme R1 oyun yardımcı işlemcisi

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama alanı.

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera (f/2.4, 22 mm)

Arka kamera: 50 MP ana lens (1/1,56″, 22 mm, f/1,8, Ricoh GR Yansıma önleyici, PDAF, OIS) / 50 MP ultra geniş lens (f/2.0, 16 mm, 116°) / 200 MP periskop telefoto lens (f/2.6, 65 mm, 3x optik zoom, 120x dijital zoom, PDAF, OIS)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 6.0, IP69 sertifikası, ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucu.

Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliğine sahip 7.000 mAh batarya.

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 kullanıcı arayüzü