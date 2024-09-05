Acer Iconia X12 devasa pil ve olağanüstü ses deneyimiyle tanıtıldı

Acer eğlence ve üretkenlik odaklı yeni tablet modelini piyasaya duyurdu. Acer Iconia X12 tüm teknik özellikleri ile IFA 2024 etkinliğinde sahneye çıktı. Olağanüstü bir ses deneyimine ev sahipliği yapan cihaz, devasa pil ömrü ve iddialı donanımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2024’te art arda pek çok önemli duyuru gerçekleştiren şirket, özellikle de dizüstü bilgisayar yelpazesini genişleterek birçok heyecan verici sunum yaptı. TravelMate P6 14 AI, Swift 14 AI, Swift 16 AI ve Swift Go 14 gibi cihazlarla karşımıza çıkan şirket yeni ürünleriyle beğeni topladı. Şirketin yeni tableti Iconia X12’nin özellikleri, fiyatı ve cihazla alakalı merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

Acer Iconia X12 özellikleri

Ekran: 2,5K çözünürlüklü 12,6 inç ekran, 400 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı

2,5K çözünürlüklü 12,6 inç ekran, 400 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 GPU: ARM Mali-G57 MC2 GPU

ARM Mali-G57 MC2 GPU RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantısı

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 ve USB-C bağlantısı Batarya kapasitesi: 10.000 mAh pil

10.000 mAh pil Ses: Dört hoparlör

Dört hoparlör İşletim sistemi: Android 14

13 MP ana kameraya sahip olan Acer Iconia X12 ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası barındırıyor. 10.000 mAh devasa pil kapasiteyle gelen modelde Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 5 destekleri sunuluyor. Aynı zamanda tablette yer alan microSD desteği sayesinde cihazın depolama alanını 1 TB’a kadar genişletmek mümkün kılınıyor.

Güçlü bir görüntüleme deneyimi vaat eden yeni Acer tableti 12,6 inç boyutunda ve 2,5K çözünürlüğe sahip AMOLED panel ile geliyor. 60 Hz yenileme hızına sahip olan cihaz 400 nit tepe parlaklık sunuyor. MediaTek tarafından geliştirilen Helio G99 yonga setini kalbinde taşıyan tablet 8 GB RAM kapasitesi ve 128 GB – 256 GB dahili depolama seçenekleriyle birlikte geliyor.

Acer Iconia X12 fiyatı

Acer’in yeni tableti önümüzdeki yılın Ocak ayında satışa çıkacak. Cihaz 349 dolardan alıcılarla buluşacak. Bu rakamlar güncel kura göre vergiler hariç yaklaşık 12 bin TL’ye tekabül ediyor.