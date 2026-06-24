Motorola’nın premium tableti yolda: İşte Moto Pad 70 Pro’nun çıkış tarihi ve özellikleri

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Motorola'nın yeni tableti Moto Pad 70 Pro 27 Haziran Cumartesi günü resmi olarak piyasaya çıkacak.

Cihaz, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alacak.

144 Hz yenileme hızına sahip ekranla donatılacak model, 45W hızlı şarjlı 10.200 mAh bataryayla çalışacak.

Motorola, Moto Pad 60 Pro’nun doğrudan halefi olan Moto Pad 70 Pro’nun çıkış tarihi resmen açıkladı. Şirketten gelen bu duyuru, Flipkart e-ticaret platformunda önceden yayınlanan özel bir sayfa aracılığıyla yapıldı. Aynı zamanda orta segmentte konumlandırılacak cihazın teknik özelliklerin çoğu paylaşıldı.

Cihazın resmi lansman etkinliği 27 Haziran’da gerçekleşecek. Model ilk etapta Hindistan pazarında raflara gelecek. Satışlar, bölgedeki özel dijital kanallar ve büyük fiziksel perakende zincirleri aracılığıyla eş zamanlı olarak yapılacak.

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Yüksek performansıyla öne çıkacak

Motorola’nın performans canavarı yeni tableti, Qualcomm’un yüksek performanslı Snapdragon 8s Gen 4 çipinden güç alacak. İşlemci, LPDDR5X standart bellek ile birlikte çalışarak yoğun çoklu görev ve yerel yapay zeka uygulaması için optimize edilmiş bant genişliği sağlayacak.

Resmi kıyaslama verilerine göre marka AnTuTu sentetik kıyaslama platformunda 2,5 milyon puan barajını aştı. Bu donanım kararlılığı, karmaşık oyunların 120 FPS’ye kadar akıcı kare hızlarında çalışmasına olanak tanıyor.

Moto Pad 70 Pro, kutudan çıktığı gibi Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Motorola, donanım için genişletilmiş yazılım desteği sağlamayı taahhüt ediyor. 2030 yılına kadar iki büyük işletim sistemi güncellemesi ve düzenli güvenlik yamaları sözü veriyor.

Üst düzey ekran özellikleri ve geniş batarya kapasitesi

Ortaya çıkan raporlara göre cihazın bir diğer önemli özelliği de gelişmiş görüntüleme deneyimi sunan ekranı olacak. Motorola, 3.5K çözünürlüğe ve 144 Hz’e kadar yapılandırılabilir yenileme hızına sahip 13 inçlik bir ekran sunacak.

Panel, yüksek renk doğruluğuyla öne çıkacak. 12 bit renk desteği, DCI-P3 renk gamının yüzde 99’unu kapsama, yüksek aydınlatma koşullarında 800 nit’e kadar maksimum parlaklık ve Dolby Vision teknolojisiyle uyumluluk sağlayacak.

🚀 Motorola’nın yeni Moto Pad 70 Pro modeli, zorlu görevlerin üstesinden kolayca gelirken kesintisiz çoklu görev ve son derece akıcı bir uygulama deneyimi sunacak. Performans canavarı tablet, 27 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. pic.twitter.com/Vn5AyPltBB — efrahim aslan (@ieaslan) June 24, 2026

Bu büyüklükteki bir panelin enerji ihtiyacı, 10.200 mAh’lik bir batarya ile karşılanacak. Cihaz, YouTube’da 12,5 saate kadar kesintisiz video akışı oynatma garantisi verecek. Hızlı şarj sistemi 45W TurboPower teknolojisini destekleyecek, Şirket ayrıca kutuya daha güçlü 68W’lık bir şarj cihazı da dahil edecek.

JBL destekli hoparlör sistemi

Moto Pad 70 Pro, Dolby Atmos emülasyonlu dört adet JBL marka hoparlörden oluşan güçlü bir ses sistemiyle tamamlanacak. Alüminyum kasa, yalnızca 6,2 mm kalınlığı ve 589 gramlık toplam ağırlığıyla ultra ince bir profil sunacak.

Tüm bunların yanı sıra tablet, sektördeki ana yazılım trendleriyle uyumlu olarak gelecek. Ekran üzerinde hızlı aramalar için Circle to Search aracı ve Gemini ekosistemi için entegre destek de dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka tabanlı özellikleri yerleşik olarak sunacak.

Kablosuz bağlantılar, en yeni nesil Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6.0 protokolleri altında çalışacak. Aynı zamanda 2 TB’a kadar microSD kart ile depolama genişletme desteği de mevcut olacak.