Android 17 tabanlı One UI 9 alacak Samsung telefonlar sızdı

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini bu yıl geniş bir cihaz yelpazesine sunmaya hazırlanıyor.

Güncelleme listesinde Galaxy S21 serisi, eski katlanabilir cihazlar ve orta segment Galaxy A ile M serilerine kadar pek çok model bulunuyor.

Güncellemenin kararlı sürümünün Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 17 işletim sistemini temel alan yeni One UI 9 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışmalara başladı. Yakın zaman önce One UI 8.5’in kararlı sürümünü daha fazla cihaza taşımaya karar veren şirket, şimdi hız kesmeden yeni güncellemeler için yoluna devam ediyor.

Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte “hangi telefonlar One UI 9 güncellemesi alacak?” sorusu netlik kazanıyor. Özellikle de Galaxy S ve Z serisi amiral gemisi modellerinin öne çıktığı dağıtım takviminde, çok sayıda orta ve giriş seviye cihaz da mevcut.

One UI 9 ne zaman çıkacak?

Samsung amiral gemisi Galaxy S26 serisi için One UI 9 Beta programını çoktan başlattı. Şirketin bu hamlesi de yeni nesil yazılımın testlerinin çok yakında daha fazla cihaza yayılacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gizmochina’nın haberine göre Samsung’un Galaxy Z Flip 8, Fold 8 ve Fold 8 Wide modellerini ay sonuna doğru piyasaya sürmesiyle beraber One UI 9’un resmi olarak Temmuz ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

One UI 9 güncellemesini alacak Samsung telefonlar

Samsung henüz resmi bir liste yayınlamamış olsa da şirketin yazılım politikasına ilişkin bir analiz, bu akıllı telefonların güncellemeyi alacağını gözler önüne seriyor. İddialara göre güncellemeden yararlanacak modeller şunlar olacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, S26 FE

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8

Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy A ve Tab serisi

Galaxy A57, A56, A55, A54

Galaxy A37, A36, A35, A34

Galaxy A26, A25, A17, A16

Galaxy Tab S11, Tab S10 ve Tab S9 serileri