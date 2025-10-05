Samsung, Çin’e özel katlanabilir telefonunu tanıtmaya başladı: İşte Galaxy W26 özellikleri

Yeni Samsung Galaxy W26 katlanabilir telefon modelinin tanıtım görselleri yayınlandı ve cihaz 11 Ekim'de Çin pazarına özel olarak duyurulacak.

Cihazın, Galaxy Z Fold 7 modelini temel alması ve altın çerçeveli, siyah-kırmızı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

W26'nın Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 Megapiksel ana kamera ve 4400 mAh batarya gibi üst düzey özelliklere sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung, birkaç ay önce piyasaya sürdüğü üç yeni katlanabilir telefonun heyecanını yaşarken, teknoloji dünyasına yeni modellerle girmeye hazırlanıyor. Güney Koreli teknoloji devi, bunlardan birinin üçe katlanabilen (tri-folding) bir cihaz olacağını, diğerinin ise sadece Çin pazarına özel bir model olacağını duyurdu.

Şirket Çin pazarı için hazırladığı yeni cihazın ilk tanıtım görsellerini yayınladı ve bu modelin 11 Ekim’de duyurulacağını açıkladı.

Samsung Galaxy W26 geliyor

Söz konusu yeni katlanabilir telefonun isminin W26 olması bekleniyor ve model, yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak. Daha önceki W24 ve W25 modellerinde olduğu gibi, W26’nın da en yeni Galaxy Z Fold serisi cihazı yani Galaxy Z Fold 7 modelini baz alması güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

Yayınlanan tanıtım görselinde cihazın silüeti dikkat çekiyor. W serisinin önceki üyelerinde görüldüğü gibi, W26’nın da altın çerçeveli, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

W26’nın donanım tarafında Galaxy Z Fold 7 ile benzer özellikler taşıması öngörülüyor. Snapdragon 8 Elite işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı gibi bileşenleri bünyesinde barındıracak cihazın One UI 8.0 ile piyasaya sürülerek yedi nesil Android işletim sistemi güncellemesi alma sözü vermesi de tahminler arasında.

Teknik detaylara bakıldığında, Samsung W26’nın 6,5 inç OLED kapak ekranına, 8 inç katlanabilir OLED iç ekrana ve yana konumlandırılmış parmak izi okuyucusuna sahip olabileceği belirtiliyor. Ayrıca toz ve suya dayanıklılık için IP48 sertifikasına ve Gelişmiş Zırhlı Alüminyum (Enhanced Armor Aluminum) çerçeveye sahip olması bekleniyor.

Batarya kapasitesinin Galaxy Z Fold 7 ile aynı 4400 mAh olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Fakat 25W hızlı kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunması muhtemel.

Kamera özellikleri ise bir amiral gemisine yakışır nitelikte olabilir. Cihazın iki adet 10 Megapiksellik selfie kamerasına sahip olacağı öngörülürken, arka kamera kurulumunda Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) destekli 200 Megapiksel ana kamera, otomatik odaklamalı 12 Megapiksel ultra geniş kamera ve OIS destekli 3x optik yakınlaştırmalı 10 Megapiksel telefoto kamera bulunabilir.

Bağlantı seçenekleri arasında ise stereo hoparlörler, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC ve USB 3.2 Type-C bağlantı noktası yer alıyor.

