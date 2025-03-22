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    A101’den hibrit el konsolu Nintendo Switch OLED için indirim fırsatı

    A101 mağazalarda Nintendo Switch OLED indirimi başladı. Popüler hibrit oyun konsolu için avantajlı fiyatlar sunuluyor.
    Nintendo Switch OLED
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    • Nintendo Switch OLED bu hafta A101'de indirimli fiyatlarla satılıyor.
    • Hibrit oyun konsolu için sunulan cazip kampanyayla birlikte ürün 13.499 TL'den sunuluyor.

    A101 marketler her hafta çeşitli teknolojik ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise popüler hibrit oyun konsolu Nintendo Switch OLED indirim fırsatıyla A101’e geldi. Kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan ürün, kısa sürede adeta ilgi odağı oldu.

    Japon oyun devi Nintendo’nun popüler konsolu için cazip fırsat oyunseverlerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 Pro için de avantajlı fiyatlar ortaya koyan A101, şu anda hem fiziksel mağaza hem de internet mağazasından Switch OLED’i tüketicilerle buluşturuyor.

    Nintendo Switch OLED için A101’den indirim: İşte fiyatı

    A101 20 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre Nintendo Switch OLED bu hafta son derece cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Hibrit oyun konsolu şu anda A101’de 13 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

    Nintendo Switch OLED

    Bu indirimin yalnızca fiziksel mağazalarla sınırlı olmadığını da hatırlatmakta fayda var. İnternetten ürünü sipariş etmek isteyen oyunseverler için A101 Ekstra platformu üzerinden ürünü elde etmek mümkün.

    Bunun yanı sıra A101’in bu hafta oyunseverlere sunduğu bir diğer cazip fırsat ise Logitech Direksiyon Seti (Shifter Set G29) oluyor. Windows ve PlayStation ile uyumlu çalışan ürün 16 bin 799 TL karşılığına satılıyor.

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    Nintendo Switch OLED özellikleri

    İşletim sistemi Nintendo Switch sistem yazılımı
    Güncel yazılım Switch OS
    CPU Dört Çekirdek Cortex-A57 + Dört Çekirdek Cortex-A53 @2.1GHz
    Hafıza 4 GB LPDDR4
    Çözünürlük 1920 x 1080 (Full HD)
    Grafik Nvidia GM20B Maxwell-temelli GPU
    Ses Linear PCM
    Bağlantı kapasitesi 4310 mAh
    Wi-Fi standartı ve frekansı Wi-fi 5 (AC) 5 GHz
    USB standartı USB Type-A, USB Type-C
    Diğer bağlantı noktaları AUX, SD Kart Yuvası
    Güç girişi AC/DC
    Depolama kapasitesi 64 GB
    Boyut 7.0 inç
    Ağırlık 422 g
    Garanti süresi 2 yıl ithalatçı garantili
    Üretim yeri Japonya

    Not: Bu içerik herhangi bir şekilde reklam ya da işbirliği değildir. Yalnızca tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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