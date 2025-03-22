A101’den hibrit el konsolu Nintendo Switch OLED için indirim fırsatı

Nintendo Switch OLED bu hafta A101'de indirimli fiyatlarla satılıyor.

Hibrit oyun konsolu için sunulan cazip kampanyayla birlikte ürün 13.499 TL'den sunuluyor.

A101 marketler her hafta çeşitli teknolojik ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise popüler hibrit oyun konsolu Nintendo Switch OLED indirim fırsatıyla A101’e geldi. Kırmızı ve beyaz renk seçenekleriyle sunulan ürün, kısa sürede adeta ilgi odağı oldu.

Japon oyun devi Nintendo’nun popüler konsolu için cazip fırsat oyunseverlerin karşısına çıktı. Geçtiğimiz haftalarda PlayStation 5 Pro için de avantajlı fiyatlar ortaya koyan A101, şu anda hem fiziksel mağaza hem de internet mağazasından Switch OLED’i tüketicilerle buluşturuyor.

Nintendo Switch OLED için A101’den indirim: İşte fiyatı

A101 20 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan bilgilere göre Nintendo Switch OLED bu hafta son derece cazip fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor. Hibrit oyun konsolu şu anda A101’de 13 bin 499 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

Bu indirimin yalnızca fiziksel mağazalarla sınırlı olmadığını da hatırlatmakta fayda var. İnternetten ürünü sipariş etmek isteyen oyunseverler için A101 Ekstra platformu üzerinden ürünü elde etmek mümkün.

Bunun yanı sıra A101’in bu hafta oyunseverlere sunduğu bir diğer cazip fırsat ise Logitech Direksiyon Seti (Shifter Set G29) oluyor. Windows ve PlayStation ile uyumlu çalışan ürün 16 bin 799 TL karşılığına satılıyor.

Nintendo Switch OLED özellikleri

İşletim sistemi Nintendo Switch sistem yazılımı Güncel yazılım Switch OS CPU Dört Çekirdek Cortex-A57 + Dört Çekirdek Cortex-A53 @2.1GHz Hafıza 4 GB LPDDR4 Çözünürlük 1920 x 1080 (Full HD) Grafik Nvidia GM20B Maxwell-temelli GPU Ses Linear PCM Bağlantı kapasitesi 4310 mAh Wi-Fi standartı ve frekansı Wi-fi 5 (AC) 5 GHz USB standartı USB Type-A, USB Type-C Diğer bağlantı noktaları AUX, SD Kart Yuvası Güç girişi AC/DC Depolama kapasitesi 64 GB Boyut 7.0 inç Ağırlık 422 g Garanti süresi 2 yıl ithalatçı garantili Üretim yeri Japonya

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