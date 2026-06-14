Jelatini açılmamış Super Mario Bros tam 3 milyon dolara satıldı

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Nintendo Entertainment System için 1985'de üretilen ve hiç açılmamış olan nadir bir Super Mario Bros kopyası rekor fiyata satıldı.

Heritage Auctions tarafından düzenlenen açık artırmada tam 3 milyon dolar ödendi.

Kondisyon derecelendirme kuruluşu PSA'dan 9.6 gibi kusursuza yakın bir puan alan bu özel kopya, daha önce yine başka bir Super Mario Bros kopyasına ait olan 2 milyon dolarlık eski rekoru geride bıraktı.

Heritage Auctions tarafından NES için üretilen Super Mario Bros oyununun kutusu açılmamış bir kopyası 3 milyon dolara satıldı. Bu tarihi satış, video oyunları için tüm zamanların en yüksek fiyat rekorunu kırdı.

Önceki rekor, aynı oyunun 2021 yılında 2 milyon dolara satılan başka bir kopyasına aitti. Aynı yıl içinde Super Mario Bros’un bir kopyası 660 bin dolara ve Super Mario 64’ün bir kopyası 1.56 milyon dolara satılarak rekorlar kırılmıştı.

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Tarihin en pahalıya satılan oyunu oldu

Bu yeni kopyayı olağanüstü kılan ana unsur, nadirliği olarak vurgulanıyor. Kopya 9.6 A++ olarak derecelendiriliyor. Bu da oyunun 1986 başlarında piyasaya sürülen ikinci baskısından geliyor.

Heritage’a göre Super Mario Bros’un ilk üretim serisinden bilinen hiçbir mühürlü kopya bulunmuyor. İkinci baskıdan da benzer durumda yalnızca iki kopya daha belgelendiği biliniyor.

Değerini artıran bir diğer unsur ise benzersiz ambalaj sistemi olarak aktarılıyor. The Verge’den gelen bilgilere göre bu versiyonda, Nintendo’nun geleneksel şeffaf ambalajlama yönteminden önce kullandığı, parlak etiket adı verilen bir yöntem kullanılıyor.

Bu ambalaj türü kutunun yüzeyini açıkta bıraktığı için neredeyse kusursuz durumda bir kopyasını bulmak son derece nadir olarak belirtiliyor. Bununla birlikte bir baskı ile diğeri arasındaki fark, koleksiyon değerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Oyunun 4. baskısı aynı gün 575 bin dolara satıldı

Heritage aynı zamanda 9.8 A+ gibi muazzam bir puan alan, yani üstün durumda olan, fakat oyunun dördüncü baskısına ait olan mühürlü bir Super Mario Bros. kopyasını da sattı.

Bu baskı için son fiyat ise 575 bin dolardı. Bu da belirli baskının nadirliğinin, salt durumundan daha önemli olduğunu açıkça bizlere gösteriyor.