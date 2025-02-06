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    PlayStation 5 Pro indirim avantajıyla A101’e geldi: İşte fiyatı

    PlayStation 5 Pro indirim fırsatı ile A101 mağazalarında ve internet sitesine satışa çıktı.
    Güncelleme:
    PS5 Pro
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    • PlayStation 5 Pro konsolu A101'de oyunseverler için satışa sunuldu.
    • Sony'nin en gelişmiş konsol cihazı 46 bin 999 TL'den tüketicilerle buluştu.
    • Bilkom garantisiyle Türkiye'de satılan ürünün normal fiyatı 49 bin 999 TL'den raflarda boy gösteriyor.

    A101 marketler zinciri bugün itibariyle Sony imzalı yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 Pro (2 TB) modelini indirim avantajıyla satışa çıkardı. A101’in internet sitesi ve perakende satış mağazalarında raflarda boy göstermeye başlayan konsol cihazı, üst düzey performansıyla oyunseverlerin kısa sürede dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

    Geçen yılın sonlarında piyasaya sürülen PS5 Pro şu anda Sony’nin en gelişmiş oyun konsolu olarak öne çıkıyor. Önceki modellere kıyasla performans açısından önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapan model, 2 TB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Peki ya PlayStation 5 Pro’nun indirimli fiyatı ne kadar? İşte cihazla ve kampanyayla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    A101’in PlayStation 5 Pro indirimli fiyatı ne kadar?

    Sony markasının Türkiye’deki resmi distribütörü olan Bilkom tarafından satışa sunulan PS5 Pro oyun konsolu ülkemizde 49 bin 999 TL fiyat etiketi ile tüketicilere sunuluyor. Farklı perakende mağazalarında fiyatlarda birtakım değişiklikler olsa da çoğu mağaza ürünü bu önerilen fiyatla satıyor. Ancak avantajlı fiyatlardan cihaza ulaşmayı düşünen oyunseverler için A101’den dikkat çekici bir kampanya geliyor.

    PlayStation 5 Pro

    PlayStation 5 Pro indirim avantajı ile A101 mağazalarında ve resmi internet sitesinde 46 bin 999 TL karşılığında satılıyor. 2 TB dahili depolama alanına sahip olan model, yalnızca tek bir oyun kolu (DualSense Pro) ile tüketicilerle buluşuyor.

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    PS5 Pro teknik özellikleri

    İşlemci (CPU) Özel AMD Zen 4 mimarili, 8 çekirdek, 16 iş parçacıklı, 3.6 GHz taban hız, 4.2 GHz’e kadar boost
    Grafik İşlemcisi (GPU) AMD RDNA 3+ mimarisi, 60 Compute Unit (CU), 3.0 GHz saat hızı, 14+ TFLOPs performans
    RAM (Bellek) 18 GB GDDR6, 18 Gbps bant genişliği, 512-bit veri yolu
    Depolama 2 TB NVMe SSD, 7.5 GB/s sıralı okuma hızı, genişletilebilir M.2 SSD yuvası
    Çözünürlük Desteği 4K 120Hz, 8K 60Hz, Dinamik 1440p-4K Upscaling
    Işın İzleme (Ray Tracing) Gelişmiş Ray Tracing teknolojisi, daha gerçekçi ışık ve gölge efektleri
    Görsel Teknolojiler AMD FSR 3.0, VRR (Değişken Yenileme Hızı), HDR10, Dolby Vision desteği
    Ses Teknolojisi Tempest 3D AudioTech, Dolby Atmos, DTS:X desteği
    Bağlantı Seçenekleri Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, 2x USB-A, 1x USB-C, HDMI 2.1
    Geriye Uyumluluk PS4 ve PS5 oyunlarıyla uyumlu, PS VR2 desteği
    Soğutma Sistemi Yenilenmiş sıvı metal tabanlı soğutma, çift fanlı aktif hava soğutma
    Boyutlar 390mm x 104mm x 260mm
    Ağırlık 3.9 kg
    Güç Tüketimi 280W maksimum güç tüketimi
    Kontrolcü DualSense Pro, geliştirilmiş tetik hassasiyeti, ekstra tuş konfigürasyonları

    Son olarak A101’in iPhone 13 modelini de indirimli bir fiyatla satışa çıkardığını hatırlatmakta fayda var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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