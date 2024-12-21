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    7 yıl güncelleme alacak Samsung telefon modelleri

    Samsung bu yıl çıkan telefonlarında 7 yıl güncelleme desteği garantisi sunuyor. İşte uzun yıllar güncelleme alacak o modeller...
    Hangi Samsung telefonlar 7 yıl güncelleme desteği alacak?
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    • Çok sayıda Samsung modeli 7 yıl güncelleme garantisi veriyor.
    • Amiral gemisi akıllı telefon modellerinin yanı sıra fiyat-performans odaklı orta seviye cihazlar ve tablet modelleri de bu güncelleme politikasından yararlanıyor.
    • Ocak 2025'te tanıtılacak Galaxy S25 ailesinin de bu güncelleme desteğiyle gelmesi bekleniyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung yazılım güncelleme desteği ile rakiplerinin önüne geçiyor. Günümüzde dünya çapında en büyük Android telefon üreticileri arasında konumlanan marka, üretmiş olduğu son modellerde 7 yıl güncelleme garantisi sunuyor. Bu sayede cihazlar, uzun ömürlü yapıları sayesinde tüketiciler için ilgi odağı haline geliyor.

    Samsung’un güncelleme politikası yalnızca büyük Android güncellemeleriyle sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra şirket düzenli olarak güvenlik yamaları sunarak cihazları güncel ve güvenli bir hale getirmeye odaklanıyor. Peki ya ekonomik açıdan da oldukça öne çıkan bu poltiika hangi modelleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

    Hangi Samsung telefonlar 7 yıl güncelleme desteği alacak?

    Samsung bu yılın başında piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S24 ailesi ile birlikte yeni yazılım güncelleme politikasını da kullanıcılarıyla paylaştı. Bu bağlamda desteklenen modellerin 7 sene boyunca büyük Android güncellemeleri, One UI yazılımları ve güvenlik yamaları alacağı doğrulandı.

    Samsung’un bu hamlesi, örneğin bu yılın Ocak ayında piyasaya çıkan Galaxy S24 serisi modellerinin 2030 yılına kadar yeni güncellemelere sahip olacağına işaret ediyor. Android 14 işletim sistemiyle kutudan çıkan bu cihazlar, Android 21 yazılımına kadar destek sunmayı sürdürecek.

    Samsung Galaxy S24
    Görsel: Samsung

    7 yıl boyunca güncelleme alacak Samsung telefon modelleri şunlar olacak:

    • Galaxy S24 Ultra
    • Galaxy S24+
    • Galaxy S24
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Fold 6
    • Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10+
    • W25*
    • W25 Flip*

    *W25 ve W25 Flip modelleri aslında Galaxy Z Flip serisinin Çin pazarına özel tasarlanmış versiyonları olarak biliniyor. Bu cihazlar için şirket “7 yıl güncelleme desteğinin” altını çizmedi. Fakat Z Flip modellerinde olan bu destek, muhtemelen W25 ailesinde de kullanıcılara sunulacak gibi görünüyor. 

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    Ocak 2025’te piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy S25 serisi de muhtemelen 7 yıl güncelleme garantisiyle raflara gelecek. Son olarak geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 serisinin çıkış tarihinin sızdırıldığını ve bu modellerin Bixby AI yapay zeka desteğine sahip olacağını hatırlatmakta fayda var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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