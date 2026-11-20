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Google, Türkiye'deki geliştiricilerin Google Play'de kendi ödeme sistemlerini kullanabileceğini ve hizmet ücretlerinin düşeceğini 20 Kasım 2026'da duyurdu.

Değişiklikler, Rekabet Kurumu ile varılan mutabakat sonucunda Eylül 2027 yerine 31 Aralık 2026'ya kadar hayata geçirilecek.

Google Play Faturalandırma üzerinden yapılan işlemlere ayrıca yüzde 5 faturalandırma ücreti uygulanacak.

Google, Türkiye’deki Google Play kullanıcıları ve geliştiriciler için ödeme ve ücret yapısını değiştiriyor. Şirket 20 Kasım 2026 Cuma günü yaptığı duyuruyla, geliştiricilerin uygulamalarında Google Play’in ödeme sisteminin yanında kendi ödeme sistemlerini de sunabileceğini ve Google’ın aldığı hizmet ücretlerinin düşeceğini açıkladı. Değişiklikler 31 Aralık 2026’ya kadar hayata geçirilecek.

Türkiye aslında bu yeni iş modelinin son aşamasında yer alıyordu. Google, Mart ayında duyurduğu modeli önce ABD, Avrupa ve İngiltere’de uygulamaya koymuş, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu diğer ülkeler için Eylül 2027’yi hedeflemişti. Şirket, Rekabet Kurumu ile tam mutabakata vardığını ve bu nedenle Türkiye takvimini dokuz ay öne çektiğini söylüyor.

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Google Play’de alternatif ödeme nasıl çalışacak?

Google’ın Türkiye blogundaki duyuruya göre geliştiriciler iki yeni seçeneğe kavuşuyor. Birincisi, uygulama içi satın almalarda Google Play Faturalandırma’nın yanında kendi ödeme sistemlerini de kullanıcıya sunabilecekler. İkincisi ise kullanıcıları satın alma için uygulama dışındaki kendi web sitelerine yönlendirebilecekler.

Bu, Türkiye’deki Android kullanıcılarının bir oyunda ya da uygulamada abonelik veya içerik satın alırken Google Play dışında da ödeme seçenekleriyle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Google, alternatif ödeme seçeneklerini kullanan geliştiricilerin belirli güvenlik ve müşteri desteği şartlarını karşılaması gerektiğini belirtiyor. Ancak bu seçeneklerin fiyatlara nasıl yansıyacağına geliştiriciler karar verecek. Google’ın aldığı payın düşmesi, uygulama içi fiyatların otomatik olarak ucuzlayacağı anlamına gelmiyor.

Google Play hizmet ücreti ne kadar olacak?

Yeni modelde Google’ın hizmet ücreti ile ödeme sistemi için aldığı ücret birbirinden ayrılıyor. Türkiye duyurusunda yalnızca Google Play Faturalandırma üzerinden yapılan işlemlere yüzde 5 faturalandırma ücreti uygulanacağı netleşti. Google ayrıntılar için destek sayfasını adres gösteriyor, ancak bu sayfa Türkiye’yi şimdilik yeni modelin uygulanmadığı pazarlar arasında listeliyor.

Modelin halihazırda uygulandığı ABD, Avrupa Ekonomik Alanı ve İngiltere’de ise oranlar belli. Google’ın Mart ayındaki duyurusuna göre bu bölgelerde yeni yüklemelerden gelen uygulama içi satın almalarda hizmet ücreti yüzde 20’ye, otomatik yenilenen aboneliklerde yüzde 10’a indirildi. Google’ın Uygulama Deneyimi ve Google Play Games Level Up programlarına katılan geliştiriciler için oran yeni yüklemelerde yüzde 15’e kadar düşüyor.

İşlem türü Türkiye’de şu anki ücret Yeni modelde ücret (ABD, AEA, İngiltere) Otomatik yenilenen abonelikler Yüzde 15 Yüzde 10 + yüzde 5 faturalandırma Uygulama içi satın almalar (yeni yükleme) Yıllık ilk 1 milyon dolarda yüzde 15, üzerinde yüzde 30 Yüzde 20 + yüzde 5 faturalandırma Programlara katılan geliştiriciler (yeni yükleme) Yüzde 15 ya da daha düşük Yüzde 15 + yüzde 5 faturalandırma

Tablodaki Türkiye oranları, Google Play’in hizmet ücreti sayfasında yeni modelin henüz uygulanmadığı pazarlar için listelenen güncel oranlardır. Yüzde 5’lik faturalandırma ücreti yalnızca Google Play’in ödeme sistemi kullanıldığında alınıyor, geliştirici kendi ödeme sistemini kullanırsa bu ücret uygulanmıyor.

Türkiye’de değişiklikler ne zaman görülecek?

Google’ın yeni iş modeli, şirketin Epic Games ile dünya genelindeki anlaşmazlıklarını sona erdiren uzlaşmayla birlikte duyurulmuştu. Türkiye’de ise takvimin öne çekilmesi, Google’ın Rekabet Kurumu ile vardığı mutabakatın sonucu oldu.

Google değişiklikleri 31 Aralık 2026’ya kadar tamamlayacak. Kullanıcıların alternatif ödeme seçeneklerini görmesi için ise geliştiricilerin bu sistemleri uygulamalarına eklemesi gerekiyor. Google, alternatif ödemenin hangi uygulamalarda ne zaman görüneceğine dair bir takvim paylaşmadı.