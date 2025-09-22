Menüyü Kapat
    22-26 Eylül arasında çıkacak oyunlar: FC 26, Silent Hill f ve daha fazlası

    22-26 Eylül tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    22-26 Eylül haftasında piyasaya çıkacak oyunlar listesiyle karşınızdayız. Hafta boyunca Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC platformlarında oyunseverlerle buluşacak yapımları sıraladık.

    Bu haftanın önemli oyunlarından biri, Electronic Arts’ın merakla beklenen yıllık futbol oyunu EA Sports FC 26 olacak. Türkçe spiker desteğiyle karşımıza çıkmaya hazırlanan oyun, yeşil sahaları yine oldukça gerçekçi bir şekilde simüle edecek.

    Haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında 25 Eylül’de piyasaya sürülecek olan Silent Hill f ve Sonic Racing: CrossWorlds yer alıyor. Öte yandan listede Pac-Man World 2 Re-Pac, Baby Steps ve Slime Rancher 2 gibi birçok oyun mevcut.

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    22 Eylül Pazartesi

    • Renown (PC)
    • ENDLESS Legend 2 (PC)
    • Celestial Empire (PC)
    • Deadly Days: Roadtrip (PC)
    • Cozy Island (PC)
    • Bloodthief (PC)
    23 Eylül Salı

    • Baby Steps (PS5, PC)
    • Blippo+ (PC, Switch)
    • Slime Rancher 2 (PS5, Xbox Series, PC)
    • Agatha Christie – Death on the Nile (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
    • Aethermancer (PC)
    • Aztecs: The Last Sun (PC)
    • Deconstruction Simulator (PC)

    25 Eylül Perşembe

    • Silent Hill f (PS5, Xbox Series, PC)
    • Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

    26 Eylül Cuma

    • Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian (PS4, PS5, Switch, PC)
    • EA Sports FC 26 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
    • Hotel Barcelona (PS5, Xbox Series, PC)
    • Pac-Man World 2 Re-Pac (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

    Son olarak çapraz platform desteğine sahip oyunlar listesine ve Steam’den indirebileceğiniz onlarca ücretsiz oyuna da göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

