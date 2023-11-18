2 milyon kullanıcıya ulaşan Bluesky’ın web sürümü çıktı

Twitter’ın (yeni adıyla X) kurucusu ve eski CEO’su Jack Dorsey tarafından geliştirilen sosyal medya platformu Bluesky, dünya genelinde iki milyon kullanıcıyı geride bırakmayı başardı. Bir yıldan daha kısa bir süre önce piyasaya çıkan sosyal ağ, önemli bir eşiği geride bıraktı. Bununla birlikte Bluesky platformunun bu ayın sonuna kadar herkese açık ve eksiksiz bir resmi web arayüzüne sahip olacağı öğrenildi.

Bu dikkat çekici dönüm noktasına platform oldukça kısa bir sürede ulaşmayı başardı. Bluesky yalnızca iki ay önce iki milyondan fazla kullanıcı sayısına sahip olduğunu açıklamıştı. Elde edilen çarpıcı rakamlar, uygulamanın bekleme listesine kayıtlı olan kullanıcılara yeni bir davetiye dalgası sunmasının hemen ardından geldi. 2022 yılının Ekim ayında test edilmeye başlanan servis, bu yılın Şubat ayında hizmet vermeye başlamıştı.

Bluesky en güçlü X (Twitter) alternatifleri arasında yer alıyor

iOS ve Android destekleri ile kullanıcılarının karşısına çıkan Bluesky, Elon Musk tarafından satın alınan ve kısa süre içinde çok sayıda radikal değişiklikle birçok kullanıcısını kendinden uzaklaştıran X (eski adıyla twitter) platformunun en büyük alternatifleri arasında yer alıyor. Yine de platform, Instagram ekibi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda hizmet vermeye başlayan Threads ya da sıra dışı bir sosyal medya deneyimi vaat eden Mastodon gibi güçlü rakiplerle yarışıyor.

Şimdiye kadar yalnızca mobil cihazlarda kullanılan Bluesky artık web sürümüyle de kullanıcılarına hizmet veriyor. Şu anda tarayıcı üzerinden platforma staging.bsky.app bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu adres, platformda bir hesaba sahip olan kullanıcılara özel olarak hizmet veriyor. Ekip, internet sitesinin gerçek zamanlı olarak haber ve güncellemelerin yayınlanmasıyla birlikte daha kullanışlı, daha erişilebilir ve daha ilgi çekici bir hale geleceğine inanıyor.

Bluesky’a nasıl kayıt olunur?

Bluesky ne yazık ki şu anda herkese açık bir sosyal medya platformu değil. Platforma yalnızca özel davetiyeye sahip olan kullanıcılar erişim sağlayabiliyor. Eğer bir davetiyeniz yoksa platformun internet sitesini ya da mobil uygulamasını ziyaret edip “Create a new account” butonuna tıklayın. Ardından “Join the waitlist” sayfasını açın ve e-posta adresinizi kaydedip bekleme listesine kayıt olun.

Bluesky kısa bir süre önce bekleme listesinde yer alan kullanıcılara onay verdi. Bu sayede şirket, oldukça sınırlı bir vakitte iki milyon kullanıcı sayısı elde etmeyi başardı.