Twitter’ın kurucusundan Slack ve Teams’e açık kaynaklı alternatif: Buzz

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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Slack ve Microsoft Teams gibi popüler platformlara açık kaynaklı alternatif sunan Buzz projesini tanıttı.

Platform, yapay zeka ajanlarını doğrudan mesajlaşma kanallarına entegre ederek günlük iş akışlarını otonom şekilde yürütmeye odaklanıyor.

Altyapı, açık kodlu yapısı sayesinde şirketlerin verilerini kendi sunucularında tutmasına olanak sağlıyor.

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, ekipler ve yapay zeka ajanları için yeni bir iletişim platformu olan Buzz’ı tanıttı. Platform konuşmaları, otomatikleştirilmiş görevleri ve geliştirme projelerini tek bir pencerede merkezileştirmeye odaklanıyor.

Hizmet Square, Cash App, Afterpay ve Tidal’ı da işleten Block şirketi tarafından geliştirildi. Bununla birlikte platform, dijital ekipler tarafından yaygın olarak kullanılan Slack, Teams ve GitHub gibi platformları doğrudan hedef alıyor.

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Buzz ne işe yarıyor?

The Verge’ün haberine göre Buzz, insanların ve yapay zekâ ajanlarının aynı konuşmalara katılabildiği bir alan olarak kendini sunuyor. Bu fikir, genellikle öncelikle çalışanlar arasındaki iletişim için tasarlanmış geleneksel iş yeri sohbet modelini değiştiriyor.

Bu modelde bir ajan bir kanalın parçası olabiliyor ve iş akışı içinde talimatlar alabiliyor. Haberde her ajanın hangi görevleri yerine getirebileceği belirtilmiyor. Fakat yapay zekanın platforma yerleşik olarak entegre edildiği vurgulanıyor.

Bu entegrasyonun amacı, çalışanların sürekli olarak uygulamalar arasında geçiş yapmasını önlemek olarak açıklanıyor. Bir ekip, tek bir arayüz üzerinden bir görevi tartışabiliyor, bir temsilciye danışabiliyor ve bir GitHub projesinin unsurlarını inceleyebiliyor.

Açık kaynaklı bir araç olarak tasarlandı

Dorsey, Buzz’ı modelden bağımsız, merkezi olmayan, kendi kendine yeten ve açık kaynaklı bir araç olarak tanımladı. Bu özellikler, tek bir tedarikçiye olan bağımlılığı azaltmayı ve ekiplerin platformu kendi ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Buzz’ın modelden bağımsız yaklaşımı, tek bir yapay zeka teknolojisiyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Platform, belirli bir tedarikçiyi dayatmak yerine farklı ajanlar ya da modellerle çalışabilen bir ortam sunmayı amaçlıyor.

Ücretsiz olarak yayınlandı

Uygulamanın kodu şu anda GitHub’a yüklendi. Platform ücretsiz bir masaüstü uygulaması sunuyor.

macOS, Windows ve Linux için sürümleri mevcut olan hizmet, bu sayede sunulan hizmetin kapsamı farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarları da içerecek şekilde genişletildi.