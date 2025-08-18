18-22 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

18-22 Ağustos haftasında çıkacak oyunlar listesi ile karşınızdayız. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek oyunları sizler için sıraladık. Listede yalnızca popüler seçenekler değil, daha az bilinen oyunlara da yer verdik.
Bu haftanın en çok dikkat çeken olayı, Black Myth: Wukong’un PS5 ve PC’deki ilk çıkışından bir yıl sonra, 20 Ağustos’ta Xbox Series X/S platformlarına gelmesi oluyor. Bir diğer önemli olay ise PC’de halihazırda mevcut olan ve Xbox Series X/S ile PlayStation 5’e de gelecek olan Delta Force’un çıkışı olacak.
Gelecek diğer oyunlar arasında Sword of the Sea, Shantae Advance: Risky Revolution ve Grit and Valor – 1949 gibi daha birçok ilgi çekebilecek oyun yer alıyor.
18-22 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:
18 Ağustos:
- Stick It to the Stickman (PC)
- Caravanners: Co-op Open World Camping (PC)
19 Ağustos:
- Sword of the Sea (PS5, PC)
- Delta Force (PS5, Xbox Series)
- Shantae Advance: Risky Revolution (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
20 Ağustos:
- Black Myth: Wukong (Xbox Series)
- VOID/BREAKER (PC)
- CORE.SYS (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
21 Ağustos:
- Discounty (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
- Grit and Valor – 1949 (Switch, PS5, Xbox Series)
22 Ağustos:
- Car Service Simulator (PC)
- Waterpark Simulator (PC)
Son olarak geçen haftaki 11-15 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.