Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    18-22 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    18-22 Ağustos tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    18-22 Ağustos tarihleri arasında çıkacak oyunlar

    18-22 Ağustos haftasında çıkacak oyunlar listesi ile karşınızdayız. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek oyunları sizler için sıraladık. Listede yalnızca popüler seçenekler değil, daha az bilinen oyunlara da yer verdik.

    Bu haftanın en çok dikkat çeken olayı, Black Myth: Wukong’un PS5 ve PC’deki ilk çıkışından bir yıl sonra, 20 Ağustos’ta Xbox Series X/S platformlarına gelmesi oluyor. Bir diğer önemli olay ise PC’de halihazırda mevcut olan ve Xbox Series X/S ile PlayStation 5’e de gelecek olan Delta Force’un çıkışı olacak.

    Gelecek diğer oyunlar arasında Sword of the Sea, Shantae Advance: Risky Revolution ve Grit and Valor – 1949 gibi daha birçok ilgi çekebilecek oyun yer alıyor.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    18-22 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

    18 Ağustos:

    • Stick It to the Stickman (PC)
    • Caravanners: Co-op Open World Camping (PC)

    19 Ağustos:

    • Sword of the Sea (PS5, PC)
    • Delta Force (PS5, Xbox Series)
    • Shantae Advance: Risky Revolution (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
    Uygun fiyatlı oyunlar için en iyi Steam alternatifi oyun platformları

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Uygun fiyatlı oyunlar için en iyi Steam alternatifi oyun platformları

    20 Ağustos:

    • Black Myth: Wukong (Xbox Series)
    • VOID/BREAKER (PC)
    • CORE.SYS (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

    21 Ağustos:

    • Discounty (PS5, Xbox Series, Switch, PC)
    • Grit and Valor – 1949 (Switch, PS5, Xbox Series)
    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    22 Ağustos:

    • Car Service Simulator (PC)
    • Waterpark Simulator (PC)

    Son olarak geçen haftaki 11-15 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar listesine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.