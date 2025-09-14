Ghost of Yotei’den ilginç hamle: Oyuna özel bira üretildi

Sucker Punch Productions ile Sapporo dikkat çekici bir iş birliğine gitti.

Kasım ayında PS5 için yayınlanacak oyuna özel bira üretildi.

Sınırlı sayıda üretilen ürün, Ghost of Yotei temasıyla dikkat çeken bir ambalaja sahip.

Sucker Punch Productions ve Sapporo, Sony’nin PlayStation 5 konsoluna özel olarak yayınlanacak oyunun lansmanı kutlamak için Ghost of Yotei temalı özel bir bira üretti. Sapporo birası özel bir aroması sunmuyor. Fakat oyunu tanıtmak için özel olarak tasarlanmış bir ambalajda satılıyor.

Fakat oyuncular için en önemli kısım, paketlerin Ghost of Yotei’nin PS5 için 2 Ekim’de piyasaya sürülmesiyle birlikte oyun içi ödülün kilidini açmak için oyuncuların etkinleştirebileceği bir QR koduyla birlikte gelmesi oluyor. Bu dikkat çeken pazarlama stratejisi, oyunu daha geniş kitlelere ulaştıracak gibi görünüyor.

Yotei Six Pack şakası bir yıl sonra gerçeğe dönüştü

Sucker Punch’ın Kıdemli İletişim Yöneticisi Andrew Goldfarb, sosyal medya profilinde haberi paylaşarak, bir yıl önce “Yotei Six Pack” ile ilgili 1 Nisan şaka yaptıklarını hatırlattı. Şimdi bu espri konusu gerçeğe dönüştü.

“Six Pack” altılı bira paketini ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak biliniyor. “Yotei Six” ise oyundaki düşmanları tanımlamak için kullanılıyor. Şimdi ise şirket, aynı kelime oyununu tekrar kullanarak “Yotei Six Pack” adlı özel üretim biralarını karşımıza çıkarıyor.

Yukarıda yer alan görüntüde çeşitli Sapporo biralarının Ghost of Yotei temalı özel ambalajlarını görebilirsiniz. Fakat bu koleksiyon ürünü yalnızca ABD’de satılıyor. Farklı ürünlerden sipariş vermek şu anda mümkün görünmüyor.

Ghost of Yotei’den yeni oyun içi ödül

ABD’li kullanıcılar ayrıca Ghost of Yotei’nin koleksiyonluk bir baskısını kazanan şanslı kişiye ödül verecek bir yarışmaya da katılma imkanına sahip olabilecek.

TechRadar’ın haberine göre oyun içi ödül, Sapporo’nun ünlü yıldız şeklindeki logosunu taşıyan “Hokkyokusei Tılsımı” olarak belirtiliyor.

Hokkyokusei, Japonca’da Kuzey Yıldızı anlamına geliyor. Hikayeye göre Sapporo’nun ilk bira ustası, Kuzey Yıldızı’nı takip ederek Almanya’ya gitmiş ve burada bira yapmayı öğrenmiştir. Duyuruya göre oyun içinde tılsımı kullanmak, oyunculara “donanımlıyken menzilli silah mühimmatını tüketmemek” için küçük bir şans kazandırıyor.

Dipnot: Son olarak alkolün sağlığa zararlı olduğunu eklemek isteriz. Bu haber herhangi bir reklam veya işbirliği kapsamamaktadır. Oyunseverleri ve koleksiyon tutkunlarını bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır.