1-5 Eylül arasında piyasaya çıkacak oyunlar

Oyun ve teknolojiyle dolu yeni bir haftaya adım attık. 1-5 Eylül haftasında piyasaya çıkacak oyunlar listesini sizler için hazırladık.
Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek en ünlü oyunların yanı sıra daha az bilinenler de dahil olmak üzere birçok ilgi çekici seçenek karşımıza çıkacak.
Bu haftanın öne çıkan oyunlarından biri, Hollow Knight: Silksong’un 4 Eylül’de konsollar ve PC için piyasaya sürülmesi olacak. Bir diğer öne çıkan oyun ise 2K’nın basketbol oyununun yeni oyunu NBA 2K26 olarak belirtiliyor. Merakla beklenen oyun 5 Eylül’de piyasaya sürülecek.
Gelecek oyunlar arasında Cronos: The New Dawn, Everybody’s Golf: Hot Shots, Daemon X Machina: Titanic Scion, Star Wars Outlaws ve Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants gibi oyunlar yer alıyor.
1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
1 Eylül:
- Bad Cheese (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
2 Eylül:
- Metal Eden (PS5, Xbox Series, PC)
- Neyyah (PC)
3 Eylül:
- Hirogami (PS5, PC)
4 Eylül:
- Adventure of Samsara (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
- Hell is Us (PS5, Xbox Series, PC)
- Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
- Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants [DLC] (PS5, Xbox Series, PC)
- Star Wars Outlaws (Switch 2)
- Void Crew (PS5, Xbox Series)
5 Eylül:
- Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch, PC
- NBA 2K26 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)
Son olarak çapraz platform desteğine sahip oyunlar listesine ve Steam’den indirebileceğiniz onlarca ücretsiz oyuna da göz atabilirsiniz.