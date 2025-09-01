1-5 Eylül arasında piyasaya çıkacak oyunlar

Oyun ve teknolojiyle dolu yeni bir haftaya adım attık. 1-5 Eylül haftasında piyasaya çıkacak oyunlar listesini sizler için hazırladık.

Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye gelecek en ünlü oyunların yanı sıra daha az bilinenler de dahil olmak üzere birçok ilgi çekici seçenek karşımıza çıkacak.

Bu haftanın öne çıkan oyunlarından biri, Hollow Knight: Silksong’un 4 Eylül’de konsollar ve PC için piyasaya sürülmesi olacak. Bir diğer öne çıkan oyun ise 2K’nın basketbol oyununun yeni oyunu NBA 2K26 olarak belirtiliyor. Merakla beklenen oyun 5 Eylül’de piyasaya sürülecek.

Gelecek oyunlar arasında Cronos: The New Dawn, Everybody’s Golf: Hot Shots, Daemon X Machina: Titanic Scion, Star Wars Outlaws ve Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants gibi oyunlar yer alıyor.

1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1 Eylül:

Bad Cheese (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

2 Eylül:

Metal Eden (PS5, Xbox Series, PC)

Neyyah (PC)

3 Eylül:

Hirogami (PS5, PC)

4 Eylül:

Adventure of Samsara (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Hell is Us (PS5, Xbox Series, PC)

Hollow Knight: Silksong (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants [DLC] (PS5, Xbox Series, PC)

Star Wars Outlaws (Switch 2)

Void Crew (PS5, Xbox Series)

5 Eylül:

Cronos: The New Dawn (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Daemon X Machina: Titanic Scion (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Everybody’s Golf: Hot Shots (PS5, Switch, PC

NBA 2K26 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2, PC)

Son olarak çapraz platform desteğine sahip oyunlar listesine ve Steam’den indirebileceğiniz onlarca ücretsiz oyuna da göz atabilirsiniz.