11-15 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

11-15 Ağustos haftasında çıkacak oyunlar ile karşınızdayız. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye en ünlü oyunların yanı sıra daha az bilinenler yapımları da sizler için bir araya getirdik.
Bu haftanın en önemli olayı, Xbox Series X/S ve PC sürümleri için ücretsiz geliştirilmiş bir sürüm olan ve oyunun PlayStation 5’teki çıkışını işaret eden Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced’in gelişi oluyor. Bir diğer önemli olay ise yalnızca Nintendo Switch 2’ye özel olarak gelen Drag x Drive’ın piyasaya sürülmesi olacak.
Gelecek oyunlar arasında Echoes of the End, EA Sports Madden NFL 26, Dorfromantik, Bendy: Lone Wolf ve Supraworld gibi birçok oyun yer alıyor.
11-15 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:
11 Ağustos:
- Whisper Mountain Outbreak (PC)
12 Ağustos:
- Echoes of the End (PS5, Xbox Series, PC)
- Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced (PS5, Xbox Series, PC)
- Abyssus (PC)
- The Scouring (PC)
13 Ağustos:
- Dungeon Stalkers (PC)
14 Ağustos:
- Dorfromantik (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
- Drag x Drive (Switch 2)
- EA Sports Madden NFL 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
- Midnight Murder Club (PC, PS5)
- Toapian Arcade Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- Toapian Arcade Collection Vol. 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (PC)
- OVIS LOOP (PC)
- Dice Gambit (PC)
- Inkshade (PC)
15 Ağustos:
- Bendy: Lone Wolf (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
- Supraworld (PC)
- The Dark Queen of Mortholme (PC)
- Planetary Life (PC)
- BLACK SOULS (PC)