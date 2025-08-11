Menüyü Kapat
    11-15 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    11-15 Ağustos tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    11-15 Ağustos arasında çıkacak oyunlar
    EA Sports Madden NFL 26 ve Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced

    11-15 Ağustos haftasında çıkacak oyunlar ile karşınızdayız. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye en ünlü oyunların yanı sıra daha az bilinenler yapımları da sizler için bir araya getirdik.

    Bu haftanın en önemli olayı, Xbox Series X/S ve PC sürümleri için ücretsiz geliştirilmiş bir sürüm olan ve oyunun PlayStation 5’teki çıkışını işaret eden Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced’in gelişi oluyor. Bir diğer önemli olay ise yalnızca Nintendo Switch 2’ye özel olarak gelen Drag x Drive’ın piyasaya sürülmesi olacak.

    Gelecek oyunlar arasında Echoes of the End, EA Sports Madden NFL 26, Dorfromantik, Bendy: Lone Wolf ve Supraworld gibi birçok oyun yer alıyor.

    11-15 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

    11 Ağustos:

    • Whisper Mountain Outbreak (PC)
    12 Ağustos:

    • Echoes of the End (PS5, Xbox Series, PC)
    • Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced (PS5, Xbox Series, PC)
    • Abyssus (PC)
    • The Scouring (PC)

    13 Ağustos:

    • Dungeon Stalkers (PC)
    14 Ağustos:

    • Dorfromantik (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
    • Drag x Drive (Switch 2)
    • EA Sports Madden NFL 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
    • Midnight Murder Club (PC, PS5)
    • Toapian Arcade Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
    • Toapian Arcade Collection Vol. 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
    • Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (PC)
    • OVIS LOOP (PC)
    • Dice Gambit (PC)
    • Inkshade (PC)

    15 Ağustos:

    • Bendy: Lone Wolf (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)
    • Supraworld (PC)
    • The Dark Queen of Mortholme (PC)
    • Planetary Life (PC)
    • BLACK SOULS (PC)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

