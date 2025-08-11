11-15 Ağustos arasında piyasaya çıkacak oyunlar

11-15 Ağustos haftasında çıkacak oyunlar ile karşınızdayız. Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC’ye en ünlü oyunların yanı sıra daha az bilinenler yapımları da sizler için bir araya getirdik.

Bu haftanın en önemli olayı, Xbox Series X/S ve PC sürümleri için ücretsiz geliştirilmiş bir sürüm olan ve oyunun PlayStation 5’teki çıkışını işaret eden Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced’in gelişi oluyor. Bir diğer önemli olay ise yalnızca Nintendo Switch 2’ye özel olarak gelen Drag x Drive’ın piyasaya sürülmesi olacak.

Gelecek oyunlar arasında Echoes of the End, EA Sports Madden NFL 26, Dorfromantik, Bendy: Lone Wolf ve Supraworld gibi birçok oyun yer alıyor.

11-15 Ağustos tarihleri arasında yayınlanacak video oyunlar

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz:

11 Ağustos:

Whisper Mountain Outbreak (PC)

12 Ağustos:

Echoes of the End (PS5, Xbox Series, PC)

Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced (PS5, Xbox Series, PC)

Abyssus (PC)

The Scouring (PC)

13 Ağustos:

Dungeon Stalkers (PC)

14 Ağustos:

Dorfromantik (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Drag x Drive (Switch 2)

EA Sports Madden NFL 26 (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)

Midnight Murder Club (PC, PS5)

Toapian Arcade Collection Vol. 1 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Toapian Arcade Collection Vol. 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)

Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (PC)

OVIS LOOP (PC)

Dice Gambit (PC)

Inkshade (PC)

15 Ağustos: