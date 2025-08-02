Microsoft öğrenci odaklı Windows 11 SE’yi 2026’da emekliye ayırıyor

Windows 11 SE işletim sistemi Ekim 2026 itibarıyla artık yazılım güncellemesi almayacak.

Microsoft’tan gelen açıklamaya göre bu sürüm 24H2 versiyonunda kalacak ve artık ne yazık ki yeni güncellemeler gelmeyecek.

Windows 11 SE kullanıcılarının güvenlik ve destek için standart Windows 11 sürümlerine geçmeleri tavsiye ediliyor.

Teknoloji devi Microsoft eğitim amaçlı geliştirdiği Windows 11 SE sürümü için resmi desteğini çok yakında sonlandırmaya hazırlanıyor. Şirketten gelen bilgilere göre bu sistemin Ekim 2026 itibarıyla fişi çekilmiş olacak.

Önümüzdeki yıl Windows 11 SE’nin yeni yazılım güncellemeleri, güvenlik yamaları ve herhangi bir teknik destekten yararlanamayacağı söyleniyor. Bu sürümü kullanan kişilerin bir an önce Windows 11 işletim sistemine geçiş yapmaları tavsiye ediliyor.

Windows 11 SE nedir?

Kasım 2021’de Surface Laptop SE ile birlikte piyasaya sürülen Windows 11 SE, temelde daha ucuz öğrenci dizüstü bilgisayarlarında kullanılmak üzere tasarlanmış bir Windows 11 sürümü olarak karşımıza çıktı.

İşletim sisteminin bu sürümü yalnızca önceden yüklenmiş olarak sunuluyor ve ayrı olarak satın alınamıyor. Microsoft ayrıca piyasaya sürüldüğü sırada, bu sürümün öğretmenlerden ve eğitim kurumu yöneticilerinden gelen geri bildirimlere dayanarak oluşturulduğunu belirtmişti.

Öğretmenler için bu sürüm, öğrenciler için dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak bir ortam vaat ediyordu. Yöneticiler içinse sistemin SE sürümünü çalıştıran dizüstü bilgisayarların yönetimi ve güvenliği daha kolay olacaktı. Ayrıca bu sürümde önceden yüklenmiş Office 365, Progressive Web Apps (PWA) ve diğer web tabanlı uygulamaları da yer alıyordu.

Windows 11 SE’de Win32 uygulamalarının (geleneksel masaüstü uygulamaları) yüklenmesi desteklenmiyor. Evrensel Windows Platformu (UWP) veya Microsoft Store tabanlı uygulamaların yüklenmesi yalnızca önceden yönetici izniyle mümkün.

Windows 11 popülaritesi artıyor

Microsoft yakında Windows 10 işletim sistemi için desteğini resmi olarak sona erdirecek. Bununla birlikte kullanıcılar şimdiden Windows 11’e yönelmeye başladı bile.

Dört yıl önce resmi olarak tanıtılan Windows 11 işletim sistemi ilk kez kullanıcı sayısı raporlarında Windows 10’u geride bırakmayı başardı. Statcounter’ın raporuna göre Temmuz 2025’te en popüler Windows işletim sistemi sürümleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: