Yurt dışı telefon harcı zamlandı: 2025 IMEI kayıt ücreti belli oldu

2025 IMEI kayıt ücreti resmen duyuruldu.

Yurt dışından telefon getirmek isteyen tüketiciler için dikkat çekici bir zam gerçekleştirildi.

Belirlenen yeni rakamların Ocak ayından itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Yurt dışından telefon getirmek isteyen tüketiciler için kötü haber geldi. 2025 yılının ilk sürprizi, IMEI kayıt ücreti için oldu. Önümüzdeki yılın başından itibaren başka ülkelerden Türkiye’ye telefon getirmeyi düşünen teknoloji tutkunları artık daha yüksek rakamlarla karşılaşmaya başlayacak.

Yeni bir cihaz satın almayı düşünen tüketicileri etkileyecek olan bu yeni karar, yurt dışı telefon vergisi olarak da nitelendirilen harç ücretlerinde zamlı rakamların yürürlüğe gireceğine işaret ediyor. Başka ülkeden telefon getirmenin özellikle de maddi açıdan bazı avantajları olduğu bilinirken, yeni değişiklikler ile birlikte bu avantajların sorgulanmaya başlanacağı düşünülüyor. Peki ya 2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

IMEI kayıt ücreti 2025 ne kadar oldu?

Türkiye’de teknolojik ürünlerin vergiler nedeniyle yüksek fiyat etiketlerine sahip olması nedeniyle bazı tüketiciler, alternatif bir yol izleyerek akıllı telefon gibi ihtiyaçlarını yurt dışından karşılıyor. Başka ülkelerden ülkemize giriş yapan telefonların IMEI kaydı yapılmadan bir takvim yılında 120 gün kullanılabildiği biliniyor. 4 aylık bu süre zarfının akabinde ise cihazlar ne yazık ki kapatılıyor.

Telefonlarının kapanmamasını ve eskisi gibi kullanılabilmesini isteyen tüketicilerin cihazlarına IMEI kaydı yapmaları zorunlu kılınıyor. Daha önce IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL olarak vatandaşların karşısına çıkıyordu. Fakat 2025 yılı için belirlenen rakamlar, tüketicileri daha da zorlayacak gibi görünüyor.

IMEI kayıt ücreti Yeniden Değerleme Oranı çerçevesinde artış gösteriyor. Ekim ayında duyurulan ve Yeniden Değerleme Oranı olarak hesaplanan 1 yıllık ortalama Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) belirlendi. Bu oran yüzde 43,49 oldu. Dolayısıyla IMEI kayıt ücretlerinde de bu ölçüde bir artışa gidildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti için belirlenen son rakamlar resmen duyuruldu. IMEI kaydı için tüketicilerin ödemesi gereken ücret 31 bin 692 TL’den 45 bin 614 TL‘ye çıktı. Belirlenen yeni rakamların Ocak 2025 itibariyle uygulanmaya başlanacağı açıklandı.

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Peki ya siz yurt dışı telefon harcı zammı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? 2025 IMEI kayıt ücreti ile ilgili belirlenen yeni rakamlar hakkında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

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