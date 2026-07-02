Yurt dışı telefonlarda yeni dönem: BTK’dan kapsamlı IMEI düzenlemesi

Reklam

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt işlemleri artık doğrudan e-Devlet Kapısı'ndan sağlanacak.

Anakartı bozulan cihazların IMEI değişim talepleri tam üç takvim yılı boyunca doğrudan dijital ortamdan yapılabilecek.

Yabancı misyon çalışanlarının cihazları görev süreleri boyunca aktif kalacak ve süre bitiminden 120 gün sonra iletişime kapatılacak.

Yurt dışından getirilen akıllı telefonlar ile ilgili BTK’dan kapsamlı bir düzenleme geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yeni tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak resmi olarak yürürlüğe girdi.

Bu düzenleme ile birlikte yurt dışı telefon kayıt işlemleri ve IMEI yönetim süreçlerinde bürokratik engeller ciddi bir seviyede ortadan kaldırılıyor. Bununla beraber vatandaşlar kayıt başvuruları ile arızalı cihazlardaki değişim taleplerini artık direkt olarak e-Devlet Kapısı aracılığıyla gerçekleştirme imkanından yararlanabiliyor.

Reklam

Arızalı yurt dışı telefonların onarım süreci kolaylaşıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre yurt dışından getirilen akıllı telefonların anakart arızası yaşaması halinde meydana gelen karmaşık onarım onayı süreci artık kolaylaşıyor. Bu tür durumlarda, ilk kayıt işlemini yapan kişinin üç takvim yılı boyunca e-Devlet’ten değişim başvurusu gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra yeni taleplerin sorunsuz bir şekilde onaylanması adına onarımı yapan firmanın hazırlayacağı resmi evrak da büyük önem arz ediyor. Söz konusu belgede firma bilgileri, işlemin arızaya bağlı yapıldığına ilişkin net bir ibare ile eski ve yeni IMEI numaralarının eksiksiz bir şekilde yer alması zorunlu tutuluyor.

Kapatılan telefonlar için sıkı takip sistemi geldi

Düzenlemeyle birlikte Dışişleri Bakanlığı tarafından vergi muafiyeti sağlanan diplomatik görevliler de artık kayıt işlemlerini sistem aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Yabancı misyon kimlik kartı sahiplerinin telefonları görev süresi boyunca beyaz listede kalacak. Süre bitiminden 120 gün sonra ise tamamen iletişime kapatılacak.

Kara listeye alınan telefonların donanımsal müdahalelerde kullanılmasını önlemek adına yeni bir takip mekanizması uygulanacak. Bu tür bir telefona herhangi bir yerel hat takıldığı zaman operatörler anında abone numarasıyla beraber Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na resmi ihbarda bulunmakla mükellef olacak.

Son olarak 2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54.257 TL olarak açıklanmıştı. Önceki yıla göre yüzde 18,95’lik bir artış uygulandı.