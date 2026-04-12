Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    Yurt dışı telefon kullanımında çift hatla süreyi uzatma devri bitiyor

    BTK'nın yurt dışı telefonlar için başlattığı çift IMEI denetimleri kapsamında yüz binlerce cihaz, harç ödemesi yapılmazsa kapanacak.
    IMEI kayıt ücreti 2026
    Reklam
    • BTK, yurt dışından getirilen ve IMEI usulsüzlüğü yaptığı tespit edilen çift SIM kartlı telefonlara yönelik denetimlerini tamamlayarak kapanma sürecini başlattı.
    • Sistemi farklı cihazların IMEI numaralarıyla manipüle ederek vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle yüz binlerce kullanıcının 120 günlük ek süresi 1 Mayıs tarihinde doluyor.
    • Cihazlarının iletişime kapanmasını istemeyen kişilerin e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlayarak 54 bin 258 liralık harç bedelini ödemesi isteniyor.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen akıllı telefonlarda pasaporta işlenmeyen çift SIM kartlı cihaz tespitlerine yönelik adımlarını hızlandırmıştı. Yılın başından itibaren devreye alınan yeni sistemle, usulsüz yollarla iletişim şebekelerine bağlanan cihazlar aşamalı şekilde erişime kapanacağı bildirildi.

    Sabah’ın haberine göre, yeni düzenleme kapsamında aynı pasaport üzerinden kaydedilen ikinci telefonların 120 günlük kullanım süresi 1 Mayıs itibarıyla doluyor. Kayıt işlemini gerçekleştirmeyen ve 54 bin 258 liralık harç bedelini ödemeyen kullanıcıların cihazları tamamen iletişime kesilecek.

    Reklam

    Sistemi kandıran yöntemler tespit edildi

    Paylaşılan raporlara göre, bazı kullanıcıların çift SIM destekli telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlara tanımlayarak denetimleri atlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mevcut yasalar çerçevesinde üç yılda bir tek pasaporta tek telefon hakkı tanınıyor. Ancak söz konusu yöntemle aynı anda birden fazla cihaz yasal gibi sisteme dahil ediliyordu.

    Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda yüz binlerce cihazın gerçek IMEI adresi yerine farklı telefonlara ait numaralarla sinyal aldığı saptandı. Devletin vergi gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığı tahmin edilen usulsüzlüğün yetkililerin radarına takıldığı bildirildi.

    Kapanma süreci aşamalı ilerleyecek

    Usulsüzlüğü kesinleşen cihaz sahiplerine yılın ilk günlerinden itibaren uyarı mesajları gönderilmeye başlandı. Cihazların ilk aşamada 120 gün boyunca açık kalacağı ve ardından tamamen bloke edileceği belirtilmişti. Verilen mühlet 1 Mayıs tarihinde son buluyor. Geçmiş dönemlerde yaygın şekilde uygulanan iki hatla kullanım süresini uzatma devri tamamen sona eriyor.

    Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına telefonlarının *#06# tuş kombinasyonunu kullanarak IMEI numaralarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca e-Devlet’in “IMEI Sorgulama” hizmeti üzerinden de kayıt durumu sorgulanabiliyor. Cihazı kayıt dışı görünen vatandaşların erişim engeliyle karşılaşmamak için 2026 yılı güncel tarifesi üzerinden 54 bin 258 TL tutarındaki ödemeyi tamamlaması şart koşuluyor.

    2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54.257 TL olarak açıklandı

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Geçmişten bu yana IMEI kayıt ücretleri:

    • 2015: 131 TL
    • 2016: 138 TL
    • 2017: 149 TL
    • 2018: 500 TL
    • 2019: 1.500 TL
    • 2020: 1.838 TL
    • 2021: 2.006 TL
    • 2022: 2.738 TL
    • 2023: 6.091 TL / 20.000 TL
    • 2024: 31.692 TL
    • 2025: 45.614 TL
    • 2026: 54.258 TL

    Reklam
    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.