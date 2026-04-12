Yurt dışı telefon kullanımında çift hatla süreyi uzatma devri bitiyor

BTK, yurt dışından getirilen ve IMEI usulsüzlüğü yaptığı tespit edilen çift SIM kartlı telefonlara yönelik denetimlerini tamamlayarak kapanma sürecini başlattı.

Sistemi farklı cihazların IMEI numaralarıyla manipüle ederek vergi kaybına neden olduğu gerekçesiyle yüz binlerce kullanıcının 120 günlük ek süresi 1 Mayıs tarihinde doluyor.

Cihazlarının iletişime kapanmasını istemeyen kişilerin e-Devlet üzerinden kontrollerini sağlayarak 54 bin 258 liralık harç bedelini ödemesi isteniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yurt dışından getirilen akıllı telefonlarda pasaporta işlenmeyen çift SIM kartlı cihaz tespitlerine yönelik adımlarını hızlandırmıştı. Yılın başından itibaren devreye alınan yeni sistemle, usulsüz yollarla iletişim şebekelerine bağlanan cihazlar aşamalı şekilde erişime kapanacağı bildirildi.

Sabah’ın haberine göre, yeni düzenleme kapsamında aynı pasaport üzerinden kaydedilen ikinci telefonların 120 günlük kullanım süresi 1 Mayıs itibarıyla doluyor. Kayıt işlemini gerçekleştirmeyen ve 54 bin 258 liralık harç bedelini ödemeyen kullanıcıların cihazları tamamen iletişime kesilecek.

Sistemi kandıran yöntemler tespit edildi

Paylaşılan raporlara göre, bazı kullanıcıların çift SIM destekli telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlara tanımlayarak denetimleri atlatmaya çalıştığı ortaya çıktı. Mevcut yasalar çerçevesinde üç yılda bir tek pasaporta tek telefon hakkı tanınıyor. Ancak söz konusu yöntemle aynı anda birden fazla cihaz yasal gibi sisteme dahil ediliyordu.

Yapılan kapsamlı incelemeler sonucunda yüz binlerce cihazın gerçek IMEI adresi yerine farklı telefonlara ait numaralarla sinyal aldığı saptandı. Devletin vergi gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtığı tahmin edilen usulsüzlüğün yetkililerin radarına takıldığı bildirildi.

Kapanma süreci aşamalı ilerleyecek

Usulsüzlüğü kesinleşen cihaz sahiplerine yılın ilk günlerinden itibaren uyarı mesajları gönderilmeye başlandı. Cihazların ilk aşamada 120 gün boyunca açık kalacağı ve ardından tamamen bloke edileceği belirtilmişti. Verilen mühlet 1 Mayıs tarihinde son buluyor. Geçmiş dönemlerde yaygın şekilde uygulanan iki hatla kullanım süresini uzatma devri tamamen sona eriyor.

Kullanıcıların mağduriyet yaşamaması adına telefonlarının *#06# tuş kombinasyonunu kullanarak IMEI numaralarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca e-Devlet’in “IMEI Sorgulama” hizmeti üzerinden de kayıt durumu sorgulanabiliyor. Cihazı kayıt dışı görünen vatandaşların erişim engeliyle karşılaşmamak için 2026 yılı güncel tarifesi üzerinden 54 bin 258 TL tutarındaki ödemeyi tamamlaması şart koşuluyor.

Geçmişten bu yana IMEI kayıt ücretleri:

2015: 131 TL

131 TL 2016: 138 TL

138 TL 2017: 149 TL

149 TL 2018: 500 TL

500 TL 2019: 1.500 TL

1.500 TL 2020: 1.838 TL

1.838 TL 2021: 2.006 TL

2.006 TL 2022: 2.738 TL

2.738 TL 2023: 6.091 TL / 20.000 TL

6.091 TL / 20.000 TL 2024: 31.692 TL

31.692 TL 2025: 45.614 TL

45.614 TL 2026: 54.258 TL