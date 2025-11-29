Gemini, Circle to Search’ün yerini almaya hazırlanıyor

Reklam

Google, Circle to Search özelliğini yapay zeka asistanı Gemini'ın arayüzüne entegre ediyor.

Bu yeni özellik, kullanıcıların ekranın herhangi bir yerindeki içeriği daire içine alıp, yalnızca arama yapmak yerine Gemini'ye doğrudan ek sorular sormasına olanak sağlıyor.

Test aşamasında olan bu yenilik, şimdilik yalnızca bazı Samsung modellerinde erişilebiliyor.

Teknoloji devi Google, akıllı telefonunuzun ekranından doğrudan bilgi arama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Bilinen Google Lens ve Circle to Search araçlarına ek olarak Gemini şimdi bu seçenekleri birbirine bağlayan yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Google’ın kademeli olarak kullanıma sunduğu Circle Screen özelliği, kullanıcılara görsel aramada daha da fazla esneklik sağlıyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özelliğin çok yakında genel kullanıma açılması bekleniyor.

Gemini Circle Screen özelliği nasıl çalışıyor?

Circle to Search ve Gemini’nin bağlantı kurmaya başladığına dair ipuçları aylardır mevcuttu. Geliştirme aşamasındaki orijinal sürüm, ekran görüntüsü alıp Gemini’a göndermenize ve keşfetmek istediğiniz belirli bölümü seçmenize olanak tanıyordu.

Mevcut sürüm ise bu süreci daha da basitleştirmeye odaklanıyor. Gemini asistanını açtıktan sonra analiz etmek ya da hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz ekran alanının etrafına parmağınızla bir daire çizmeniz yeterli oluyor.

AndroidAuthority’nin haberine göre Circle to Search ile karşılaştırıldığında bu süreç oldukça benzer bir şekilde çalışıyor. Fakat aradaki temel fark, başlatma biçiminde yatıyor.

Circle to Search’te ana ekran düğmesini daha uzun süre basılı tutmanız gerekiyor. Gemini’da ise ekranın köşesinden kaydırarak başlıyorsunuz. Ardından ilgilendiğiniz kısmı seçip yapay zeka asistanına bununla ilgili her şeyi soruyorsunuz.

Şimdilik tüm kullanıcılar bu özelliğe ulaşamıyor

Google tarafından geliştirilen bu yeni özellik henüz herkes için mevcut değil. Fakat ortaya çıkan bilgilere göre şu anda yenilik belirli Samsung modellerinde çalışıyor.

Google’ın bu yeni özelliği çok yakında daha fazla yaygınlaşması bekleniyor. Google muhtemelen yakında bu yeniliği diğer Android akıllı telefon ve tabletlerde de kullanıma sunmaya başlayacak. Fakat şimdilik konuya ilişkin şirketten resmi bir açıklama gelmedi.