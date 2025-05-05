YouTube iki kişinin paylaşabileceği Premium abonelik seçeneği sunacak

YouTube iki kişilik Premium abonelik planını test ediyor.

Şu anda bu yeni seçenek Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong gibi pilot bölgelerde test ediliyor.

Özellikle de çiftler için ideal olacak bu seçeneğin yakında Türkiye'de de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

YouTube, Aile planına abone olmadan reklamlardan kaçınmak isteyenler için daha fazla esneklik sağlayacak şekilde iki kişi tarafından paylaşılabilen yeni bir Premium planı test ettiğini duyurdu. Yeni seçenek Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong gibi ülkelerde deneme amaçlı olarak kullanılabiliyor.

YouTube’un bu noktada amacı daha fazla kullanıcıyı Premium pakete geçmeye teşvik etmek olarak belirtiliyor. Şirket, reklam engelleyici kullananların hayatını zorlaştırdı. En iyi deneyimin ücretli hizmette olduğunu vurguladı. Yeni iki kişilik plan, bireysel plan ile aile planı arasında bir ara alternatif olarak karşımıza çıkacak.

Yeni abonelik planının tüm detayları ortaya çıktı

Platforma gelecek yeni abonelik planı 13 yaşından büyük, etkin bir Google hesabına sahip ve aynı Google aile grubunun parçası olan iki kullanıcının tek bir Premium aboneliği paylaşmasına olanak tanıyor. Bu seçenek daha çok çiftler, birlikte yaşayan arkadaşlar ya da küçük aileler için ideal olacak gibi görünüyor.

Seçenek şu anda seçili kullanıcılara sunuluyor. Örneğin Hindistan’da iki kişilik planın aylık fiyatı 219 rupi (yaklaşık 13,60 dolar), YouTube Music Premium’un eşdeğer planının fiyatı ise 149 rupi (yaklaşık 9,30 dolar) olarak belirtiliyor.

Hindistan’ın dünyanın en düşük YouTube Premium oranlarından birine sahip olduğunu hatırlatmakta fayda var. Planın küresel çapta yaygınlaştırılması durumunda fiyatların her ülkede uygulanan aralıklara uyması gerekiyor.

YouTube yaptığı açıklamada testleri doğruladı ve şunları söyledi:

“YouTube Premium üyelerimize daha fazla esneklik ve değer sunmanın yeni yollarını deniyoruz; bunlar arasında iki kişiye indirimli bir Premium plan sunmak da yer alıyor.”

Android Authority’nin haberine göre şirket, iki kişilik planın bireysel ve aile planlarının yerini almadığını, fakat belirli kitlelere yönelik yeni bir alternatif olarak onlara katıldığını vurguluyor.

Bu yeni seçenek özellikle de en fazla iki kişinin bir arada yaşadığı evlerde yaşayan çiftler ve ev arkadaşları için cazip olabilir. Aile planı ise daha pahalı olmasına rağmen beş kişiye kadar olan grupları kapsıyor ve kalabalık aileler için daha avantajlı bir opsiyon oluyor.

Bu kadar para harcamak istemeyenler için, reklamsız videolar (müzik ve kısa videolar hariç) sunan ancak arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi özellikler sunmayan YouTube Premium Lite seçeneğinin de bazı ülkelerde test edildiğini hatırlatalım.

YouTube, yeni planın daha fazla bölgede sunulup sunulmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Pilot ülkelerdeki kabullere bağlı olarak yeni ürünün Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara ulaşması mümkün diye tahmin ediliyor.