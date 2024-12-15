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    YouTube oynatma hızı için daha hassas kontroller sunuyor

    Popüler video platformu YouTube yeni oynatma hızı seçeneklerini sundu. Artık kullanıcılar daha hassas hız kontrolünden yararlanabilecek.
    YouTube
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    • YouTube yeni oynatma hızı seçeneklerini web platformuna getirdi.
    • Platforma gelen yeni özellik, oynatma hızında daha hassas kontroller sağlıyor.
    • Kullanıcılar artık videoları diledikleri hızda oynatarak özelleştirebiliyor.

    Kullanıcı deneyimini daha iyi bir hale getirmeye odaklanan YouTube, kişiselleştirilebilir oynatma hızı seçenekleri ile karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken bu yenilik özellikle de eğitim içerikleri, uzun belgesel videoları ya da hızlı bir şekilde tüketilecek içerikler için son derece kullanışlı bir araç oluyor.

    Oynatma hızını kullanıcı ihtiyaçlarına göre uyarlayan YouTube, uzun bir süredir kullanıcılar tarafından ısrarla beklenen yeni özelliğini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Doğrudan web üzerinde kişiselleştirilmiş oynatma hızı ayarları yayınlandı. Böylelikle kullanıcılar artık 1x ve 2x arasında geçiş yapmakla uğraşmadan, videolarda kendine en uygun hız seçeneğini işaretleyebilecek.

    YouTube yeni oynatma hızı seçenekleriyle kontrolü tamamen size bırakıyor

    YouTube videoları için oynatma hızı seçenekleri şimdiye kadar oldukça kısıtlı bir şekilde çalışıyordu. Şimdi sınırları genişleten platform, artık hız konusunda kontrolü tamamen sizin elinize bırakıyor. Basit bir kaydırıcı sayesinde hızı 0,25’ten 2,0’e kadar bir aralıkla minimum 0,05x’lik artışlarla ayarlamanızı mümkün kılıyor.

    YouTube’un yeni kişiselleştirilebilir özelliği son derece basit bir şekilde çalışıyor. Bunun için video oynatıcı ayarlarına gidip Oynatma Hızı seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacak. İmleç ideal hızı seçmenizde size rehberlik edecek. Seçilen hız, YouTube oturumunun tamamı boyunca etkin kalacak. Bu sayede kullanıcılara sorunsuz ve sürekli bir izleme deneyimi sağlayacak.

    YouTube yeni oynatma hızı seçenekleri
    Ekran görüntüleri 9to5Google tarafından alınmıştır

    9to5Google’ın aktardığı bilgilere göre platform şu anda hızlı ve anında erişim için klasik 0,25x, 1,0x (normal), 1,25x, 1,5x ve 2,0x hızlar sunmaya devam ediyor. Kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan yeni işlev, mevcut seçeneklere katılarak daha geniş ve daha eksiksiz bir kontrol mekanizması sunuyor.

    Özelleştirilebilir oynatma hızı seçeneğinin web sürümüne gelişi YouTube kullanıcılarını oldukça memnun etti. Platform tüm cihazlara uyum sağlayarak kullanıcılara daha fazla esneklik sunuyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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