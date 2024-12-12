Artık daha modern: YouTube Kids tasarımı yenilendi

YouTube Kids'in tasarımı yıllar sonra ilk kez yenilendi.

Platformun yenilenen görünümü, daha modern ve sezgisel bir deneyime odaklanıyor.

Android ve iOS cihazlarda yeni tasarım kademeli olarak dağıtılıyor.

YouTube Kids mobil uygulamasının tasarımı yıllar sonra nihayet yenilendi. Daha modern bir görünüme kavuşan platform, YouTube’un standart sürümüne daha da benzer hale getiren bir yenilenmiş tasarımıyla büyük bir güncellemeye hazırlanıyor.

YouTube’un çocuklara yönelik video uygulamasında sunulan değişikliklerin yalnızca görsel konularla sınırlı olmadığını belirtelim. Platform ayrıca işlevsel iyileştirmeler arasında videoları görüntülemek için portre modu gibi uzun bir süredir ısrarla talep edilen yenilikleri de beraberinde getiriyor. İşte detaylar…

Yenilenen YouTube Kids tasarımı nasıl görünüyor?

The Verge tarafından aktarılan detaylara göre YouTube Kids platformunun yeni arayüz tasarımı halihazırda kullanıma sunulmuş durumda. Şirket hem Android hem de iOS kullanıcıları için önümüzdeki haftalarda tüm dünyada yenilenen görünümünü sunmayı planlıyor.

Uygulamanın web sitesi ya da akıllı TV versiyonları için şimdilik herhangi bir değişiklik sunulmuyor. Mobil cihazlarla sınırlı olmasına rağmen bu güncelleme geniş bir topluluk tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Platformun neredeyse on yıl önce başlatılan çocuk versiyonu 2017’den bu yana ilk kez büyük bir tasarım değişikliği getiriyor.

Yenilenen YouTube Kids tasarımı, içeriğin sunulma ve gezinme biçiminde de değişiklikler getiriyor. Videoların gösterimi ve artık daha sezgisel hale gelen ana düğmelerin konumlandırılması iyileştiriliyor. En dikkat çekici yeni özellikler arasında ise ekranın alt kısmında dört ana seçeneği gruplayan yeni bir çubuk yer alıyor.

Kullanıcılara sunulan yeni çubuk tasarımında ‘Ana Sayfa’, ‘Arama’, ‘İçeriğiniz’ ve ‘Profil’ sekmelerine yer veriliyor. Bu sayede ana işlevlere erişim daha kolay bir hale geliyor. Bu kısım grafik açısından arayüzün geri kalanından ayrılarak daha net ve dikkat çekici bir görünüm ortaya koyuyor.

Öte yandan ekranın üst kısmında yer alan video kategorileri, içeriğin temalara göre keşfedilmesini kolaylaştıran makro kategorilere bölünerek tamamen yeniden tasarlanmış bir tasarıma sahip oluyor. Diğer cihazlara yayın, Ebeveyn Kontrolü ve Ayarlar için simgeler sağ üst köşeye yerleştiriliyor.

Güncelleme sadece estetik bir iyileştirme değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini optimize etmeye yönelik olarak da birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılara kademeli olarak dağıtılmaya başlanan yeni YouTube Kids tasarımı artık daha modern görünüyor. Aynı zamanda ailelerin ve çocukların ihtiyaçlarına da daha iyi uyum sağlamayı vaat ediyor.