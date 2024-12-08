Yerleşik kripto cüzdanına sahip ilk dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Metavisio, yerleşik kripto para cüzdanına sahip ilk dizüstü bilgisayarlar ile karşımıza çıkacak.

Şirket şu anda Web3 destekli üç farklı model üzerinde çalışıyor.

Bu modeller oyun, ofis ve gündelik kullanıma hitap eden seçeneklerden oluşacak.

Fransa merkezli teknoloji şirketi Metavisio, dizüstü bilgisayar pazarında adeta devrim yaratmaya hazırlanıyor. Şirket ilk Web3 dizüstü bilgisayarları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir merak uyandıran bu proje, yerleşik soğuk kripto para cüzdanına sahip ilk dizüstü bilgisayarları karşımıza çıkaracak.

Bu cüzdanlar sayesinde dizüstü bilgisayar kullanıcıları dijital anahtarları çevrimdışı olarak güvenle saklayabilecek. Dikkat yaratan bu teknoloji başlangıçta popüler kripto para birimleri Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Bittensor için destek sunacak.

Metavisio üç yeni Web3 laptop ile karşımıza çıkacak

Metavisio üç Web3 dizüstü bilgisayar serisi piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen bu modeller ofis, oyun ve gündelik kullanıma hitap eden farklı seçeneklere ev sahipliği yapacak.

Bilgisayarların içinde kullanıcının kişisel verilerini korumaktan sorumlu özel bir Secure Enclave şifreleme çipi bulunacak. Bu çip, ekstra bir güvenlik katmanı sağlamak için ana işlemciden izole edilmiş bir yapıya sahip olacak. Apple ürünlerinde (T serisi), Android akıllı telefonlarda (Titan) ve bazı Windows PC’lerde (TPM) de benzer işlemciler bulunduğunu hatırlatalım.

Metavisio tarafından geliştirilen kripto para dizüstü bilgisayarları 499 Euro başlangıç fiyatıyla raflara gelecek. En üst düzey modeller ise yaklaşık 2 bin Euro seviyesinde satılacak.

Alıcılar, dizüstü bilgisayarlarla birlikte Metavisio tarafından geliştirilen birkaç token da alacak. Ayrıca gömülü dapp’ler (merkezi olmayan uygulamalar) de dahil olmak üzere belirli görevleri yerine getirmeleri karşılığında daha fazla token elde edilebilecek.

Metavisio ve Thomson’ın Kurucusu ve CEO’su Stephan Français, Decrypt’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Web3 dizüstü bilgisayarı, dijital deneyiminize gerçekten sahip olduğunuz bir gelecek için tasarlandı. Web3 araçlarını sorunsuz bir şekilde birleştirerek, bir sonraki milyar kullanıcıyı güçlendirmek için temelleri atıyoruz.”

Metavisio’nun şu ana kadar Web3 dizüstü bilgisayarların ne olarak adlandırılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını resmi olarak açıklamadığını hatırlatalım. Şirket, 2025 yılının başlarında dizüstü bilgisayarların ve cüzdanın üzerinde çalışacağı tescilli bir Web3 işletim sistemini tanıtmayı planlıyor. Daha sonra firma prototip cihazlar üretmeye başlayarak pazara iddialı bir giriş yapmayı planlıyor.