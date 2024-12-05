Bitcoin’den yeni dönüm noktası: BTC değeri 100 bin doları aştı

Bitcoin tarihte ilk kez 100 bin dolar seviyesini aşmayı başardı.

Bitcoin'in yükselişi Solana ve Dogecoin gibi kripto para birimlerini de olumlu etkiledi.

Popüler kripto para birimi Bitcoin tarihte ilk kez 100 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ulaşılan bu rakamlar, BTC’nin piyasa değeri konusunda önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saat içinde Bitcoin yüzde 4,8 yükseldi ve son bir ay içinde toplamda yüzde 46 artış yakalandı. Şu anda yaklaşık 103 bin 800 dolardan işlem gören BTC, günün erken saatlerinde ise 103 bin 252 dolarlık bir zirve kaydetti. Dogecoin ve Solana gibi diğer kripto para birimleri de olumlu işaretler gösterirken, Binance Coin’in biraz gerilediği vurgulandı.

Bitcoin neden yükseliyor? İşte analistlerin yorumları

Analistlere göre Bitcoin’in elde ettiği bu hızlı yükseliş, Donald Trump’ın seçim zaferinden etkilenen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yeni siyasi ortama bağlanıyor. Seçim kampanyası sırasında Trump ülkeyi “dünyanın Bitcoin başkenti” haline getirme sözü vermişti.

Aynı zamanda piyasanın serbestleştirilmesini savunmuş ve kripto para dostu politikalar önermişti. Trump’ın önceki dönemine kıyasla bu rota değişikliği, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünü sektör için bir destek olarak gören kripto topluluğunun ilgisini çekti.

Trump ayrıca kripto para piyasasını büyük ölçüde düzenlenmemiş halde tutmaya ve yeni Bitcoin’lerin yaratıldığı süreç olan madenciliği desteklemek için ucuz enerjiyi garanti etmeye istekli olduğunu açıkladı. Yakın zamanda Nashville, Tennessee’de düzenlenen bir konferansta Trump, kripto para birimlerini dijital ekonominin geleceği olarak tanımlayarak sektördeki büyümeyi teşvik etme niyetini yeniden vurguladı.

Bitcoin’in yükselişini tetikleyen bir diğer önemli adım da Paul Atkins’in finans piyasalarını denetleyen federal kurum olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başkanlığına atanması olarak düşünülüyor. Kripto para birimlerinin önemli bir destekçisi olan Atkins, sektöre karşı her zaman daha katı bir duruş sergileyen mevcut başkan Gary Gensler’den daha hoşgörülü bir yaklaşım benimseyebilir.

Sadece bir ay önce, Trump’ın seçildiği sırada Bitcoin yaklaşık 69 bin dolardan işlem görüyordu. O zamandan bu yana popüler kripto para birimi, yatırımcıların kripto paralarla ilgili siyasi vaatlere duyduğu güven sayesinde değeri hızla yükseldi.