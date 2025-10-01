Yeni Vision Pro modeli doğrulandı: Sürpriz Wi-Fi detayı hayal kırıklığı yarattı

Apple'ın yenilenmiş Vision Pro modeli, FCC belgelerinde ortaya çıktı.

Cihazın Wi-Fi 7 gibi güncel bir teknoloji yerine Wi-Fi 6 ile gelecek olması eleştirilere yol açtı.

Yeni modelin fiyatının mevcut versiyonla benzer olacağı tahmin ediliyor.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro modelinin yenilenmiş versiyonu, Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC) belgelerinde ortaya çıktı. Yeni modelin teknik detayları sızarken, kablosuz bağlantı tarafındaki bir eksiklik teknoloji kulislerinde hayal kırıklığı yarattı. Zira ürün Wi-Fi standardı konusunda beklentilerin altında kalacak gibi duruyor.

Federal İletişim Komisyonu’nun kamuya açık bir şekilde paylaştığı ve MacRumors sitesinin tespit ettiği çeşitli belgeler, A3416 model numaralı “Baş Üstü Cihaz” (Head Mounted Device) olarak adlandırılan ürünün test süreçlerini gözler önüne serdi. Fotoğraflardan cihazın Vision Pro’nun yeni bir versiyonu olduğu açıkça görülüyor.

Yeni Apple Vision Pro sadece Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor

Sızan bilgiler, Apple’ın iPhone’lar başta olmak üzere pek çok yeni cihazında Wi-Fi 7’ye geçiş yapmış olmasına rağmen, yeni Vision Pro’nun Wi-Fi 6’da kalacağını doğruladı.

Ağır veri akışı gerektiren karma gerçeklik deneyimi için Wi-Fi 7 gibi yüksek hız ve düşük gecikme imkanı sunan çok daha güncel bir teknoloji gerekliliği bulunuyor. Ancak Vision Pro’nun daha eski bir teknolojiye sahip olması, eleştirilerin odağı olmuş durumda.

Cihazın donanımsal yükseltmesi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, kısa süre önce M5 iPad Pro’nun kutu açılış videosunun sızmasıyla birlikte, Apple’ın amiral gemisi başlığa da M5 yonga setini ekleyeceği beklentisine girdi.

FCC belgeleri yonga seti yükseltmesini onaylamasa bile, yenilenmiş Vision Pro’nun fiyatlandırmasının mevcut modelle benzer olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan giriş seviyesi Vision Pro modelinin 3.499 doların altında bir etikete sahip olması beklenmiyor.

Vision Air modeli için 2027 işareti

FCC sızıntıları sadece karma gerçeklik başlığı ile sınırlı kalmadı. Komisyon, Apple’ın yakında duyurulması beklenen M5 MacBook Pro serisi hakkında da detaylar paylaştı ve şirketin ardı ardına birçok ürünü piyasaya süreceğini işaret etti.

Bununla birlikte de uzun süredir konuşulan ve daha uygun fiyatlı olacağı söylenen Apple Vision Air adlı başlığın ise belgelere yansımaması dikkat çekti. Air versiyonunun piyasaya sürülme tarihi için 2027 yılı işaret ediliyor.

Merak edenler için Apple Vision Pro teknik özellikleri şu şekilde: