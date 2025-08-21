Apple Vision Pro’nun yarı fiyatlı alternatifi Vivo Vision Explorer Edition tanıtıldı

Vivo ilk karma gerçeklik başlığını piyasaya sundu.

Çin pazarında duyurulan Vivo Vision Explorer Edition, Apple Vision Pro'nun yarı fiyatına satılıyor.

Snapdragon XR2+ çipine sahip olan cihaz, Apple Vision Pro'nun neredeyse yarı ağırlığında geliyor.

Vivo bugün Çin’de ilk karma gerçeklik (MR) başlığını resmen tanıttı. Vivo Vision Explorer Edition adı verilen model, şirketin bu yılın Mart ayında tanıttığı prototipe oldukça benziyor. Modelin 22 Ağustos’ta, yani yarın ürünü nihayet tüketicilerle buluşturacağı vurgulanıyor.

Vivo Vision Explorer Edition özellikleri

Vivo’nun karma gerçeklik başlığı yalnızca 398 gram ağırlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Apple Vision Pro’nun ağırlığı 600 gramın üzerinde. Son derece hafif bir yapıya sahip olan cihaz, maksimum sürükleyicilik için 8K çözünürlüklü mikro-OLED ekranlarla donatılıyor.

Cihaz magnezyum alaşımlı bileşenlerin kullanımı ve 83 mm yüksekliğinde, 40 mm kalınlığında kompakt tasarımıyla artı puan topluyor. Ağırlık azaltılmış, ayarlanabilir yüz maskeleri, çoklu köpük dolgu seçenekleri ve iki kafa bandı seçeneği bulunuyor.

Vivo Vision Explorer Edition cihazının iç kısmında 1,5 derece hassasiyete sahip bir takip sistemi bulunuyor. Harici sensörler 175 derecelik bir aralıkta 26 derecelik hareketleri algılayarak cihazı ellerinizle kontrol etmenizi sağlıyor.

Snapdragon XR2+ çipi sayesinde ürün, renkli video geçişinde yalnızca 13 ms gecikme süresine sahip. OriginOS Vision’ın özelleştirilmiş sürümü, Vivo ve iQOO telefonlarla çekilen uzamsal fotoğraflar için destek sağlıyor.

Gizmochina’a göre Vivo cihazın PC ve cep telefonlarıyla uyumluluğunun yanı sıra mümkün olduğunca çok deneyim sunmak için uygulamalar ve spor içeriği üreticileriyle ortaklık kurduğunu belirtiyor.

Vivo Vision Explorer Edition fiyatı

Vivo Vision Explorer Edition’ın satış fiyatı 1.800 dolar olarak duyuruldu. Yine karşılaştırmak gerekirse, Apple Vision Pro’nun fiyat etiketi 3.500 dolar olarak biliniyor.

Bu anlamda cihaz, karma gerçeklik (MR) dünyasına adım atmak isteyen tüketiciler için bütçe dostu bir deneyim vaat ediyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan karma gerçeklik başlığının Türkiye pazarına resmi olarak gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

Son olarak Apple bu yıl sonuna kadar M4 çipinden güç alan Vision Pro 2 cihazını piyasaya duyurmaya hazırlanıyor.