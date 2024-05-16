Yeni Kaledonya’da olağanüstü hal ilan eden Fransa, TikTok’u yasakladı

Fransa hükümeti bugün dikkat çekici bir kararla Pasifik adası denizaşırı topraklarında meydana gelen protestoları bastırmak amacıyla TikTok uygulaması Yeni Kaledonya’da yasakladı. Alınan bu sansür kararı sosyal medya üzerinden tepkiyle karşılandı.

Fransa’nın Yeni Kaledonya’da son günlerde artan isyanlara ilişkin aldığı tek karar bu olmadı. Popüler sosyal ağ TikTok’un yasaklanmasının yanı sıra olağanüstü hal kapsamında ordunun ada bölgesine konuşlandırılacağı ve yaklaşık olarak 270 bin nüfusa sahip olan adada sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bizzat Başbakan Gabriel Attal tarafından duyuruldu.

Yeni Kaledonya’da neden halk ayaklandı?

Yeni Kaledonya hafta başından bu yana sert bir halk ayaklanması yaşıyor. Bu olaylar, Fransa’da alınan tartışmalı bir yasa tasarısının hemen ardından meydana geldi. Yasaya göre ada bölgesinde 10 yılı aşkın süredir ikamet eden tüm vatandaşların yerel seçimlerde oy kullanmasına izin verilecekti.

Bu durumun adanın yerel halkı olarak bilinen Kanakların temsilini zayıflatacağı ileri sürüldü. Adanın bağımsızlık yanlısı grupları isyan etmek için sokaklara çıktı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından yapılan açıklamaya göre protestolar sebebiyle dört kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

ABC News’in haberine göre adadaki olağanüstü hal 12 gün boyunca devam edecek. Bu süre zarfında sokağa çıkma yasağı her akşam yerel saatle 18.00’den sabah 06.00’ya kadar sürecek.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre ülkenin denizaşırı topraklarında en son bu tarz bir önlem 1985 yılında yine Yeni Kaledonya’da uygulanmıştı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, mümkün olan en kısa süre içinde yeniden adada düzeni sağlayacaklarını ifade etti.

TikTok’tan henüz açıklama gelmedi

Fransa hükümeti tarafından ada bölgesinde yasaklanan TikTok uygulaması, “isyanları sokağa çekmekle” suçlandı. Ancak bu yasağın kalıcı olup olmadığı, 12 günlük OHAL süresinin ardından kaldırılıp kaldırılmayacağı şimdilik ne yazık ki belirsizliğini koruyor.

TikTok’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. Çin merkezli popüler sosyal medya platformu tarafından yapılacak açıklama, söz konusu yasağın akıbetini belirlemeye yardımcı olacak. Son olarak yakın zaman önce TikTok’un Türkiye’de de yasaklanması için yasa teklifi hazırlandığını belirtmekte yarar var.