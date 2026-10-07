Mistral Large 4 tanıtıldı, 1 trilyon parametreli model açık ağırlıklı olarak geliyor

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Fransız yapay zeka şirketi Mistral, 1 trilyon parametreli Mistral Large 4 modelini 6 Ekim 2026 Salı günü tanıttı.

Model şimdilik önizleme API'siyle sunuluyor, ağırlıkları ise Ekim sonunda herkesin indirebileceği şekilde yayınlanacak.

Milyon token başına 1,36 dolar girdi ve 4,18 dolar çıktı fiyatıyla Large 4, GPT-6.1 Sol ve Gemini 4 Argon'dan daha ucuza geliyor.

Fransız yapay zeka şirketi Mistral, bugüne kadarki en büyük modeli Mistral Large 4’ü 6 Ekim 2026 Salı günü tanıttı. 1 trilyon parametreye sahip model şimdilik önizleme API’si üzerinden sunuluyor, model ağırlıkları ise Ekim ayı sonunda herkesin indirebileceği şekilde yayınlanacak.

Mistral’in esprili bir dille “Le Chonk” adını da verdiği model, OpenAI ve Google’ın yeni modellerini duyurmasından yalnızca bir hafta sonra geldi. Mistral, Large 4’ü Avrupa’da eğitilen ve kurumların kendi altyapısında çalıştırabileceği bir model olarak konumlandırıyor. Şirket ayrıca modelin ABD ya da Avrupa’da geliştirilen tüm açık ağırlıklı modellerin belirgin biçimde önünde olduğunu öne sürüyor.

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Mistral Large 4’ün özellikleri neler?

Mistral Large 4, uzmanlar karışımı (MoE) mimarisiyle çalışıyor. Modelin toplam 1 trilyon parametresinden her işlemde yalnızca 49 milyarı devreye giriyor. Model metin ve görsel girdiyi birlikte anlayabiliyor, ancak yanıtlarını yalnızca metin olarak üretiyor. Talimat takibi ve akıl yürütme yetenekleri de ayrı modellere bölünmek yerine tek bir modelde toplanmış.

Mistral’in duyurusuna göre model, şirketin Avrupa’daki kendi veri merkezlerinde 3.800 Nvidia Grace Blackwell GPU kullanılarak sıfırdan eğitildi ve önizleme sürümü de aynı altyapı üzerinde çalışıyor. Eğitim verisinin önemli bir bölümü, Avrupa Birliği’nin tüm resmi dilleri dahil 160’tan fazla dilden oluşuyor. Large 4, Mistral’in Eylül ayında topladığı 3 milyar euroluk D serisi yatırımın ardından gelen ilk büyük model olma özelliğini de taşıyor. Şirket bu turu bir Avrupa teknoloji şirketinin bugüne kadar aldığı en büyük öz sermaye yatırımı olarak tanımlıyor.

Siber güvenlik testlerinde en yüksek skor

Mistral’in en çok öne çıkardığı alan siber güvenlik. Artificial Analysis’in bağımsız Cyber Index değerlendirmesinde Large 4 dünya genelinde ilk beş model arasında yer alıyor. Endeksin, açık kaynak bir yazılımdaki gerçek bir güvenlik açığını yeniden üretip ardından yamalamayı isteyen testinde ise yüzde 82 ile tüm modeller arasındaki en yüksek skoru elde etti. Güvenlik yarışmalarından derlenen 40 görevlik Cybench setinde de görevlerin yüzde 93’ünü çözdü.

Mistral bu farkın bir bölümünün kapalı modellerin tutumundan kaynaklandığını açıkça belirtiyor. Şirkete göre Claude Opus 5.5 ve GPT-6 Astra aynı testte görevi reddettikleri için sıfıra yakın skor alıyor. Ağırlıklar yayınlanana kadar model, siber güvenlik şirketleri, seçilmiş iş ortakları ve devlet kurumlarıyla gerçek ortamlarda test ediliyor. Mistral Bilim Başkan Yardımcısı Pierre Stock da TechCrunch’a yaptığı açıklamada güvenilir iş ortakları ve hükümetlerle birlikte çalışarak açık ağırlıkların saldırı için değil savunma için kullanılmasını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Kodlamada açık modellerle başa baş

Yazılım geliştirme tarafında Large 4, DeepSWE v1.1 testinde yüzde 61,7, SWE-Atlas-QnA’da yüzde 59,4 ve Terminal-Bench 4’te yüzde 28,3 skor aldı. Bu sonuçlar modeli Çin’deki güçlü açık modellerle aynı seviyeye taşıyor, ancak her testte zirveye yerleştirmiyor. Öyle ki Mistral’in kendi paylaştığı DeepSWE grafiğinde Kimi K3 yüzde 68 ile Large 4’ün önünde yer alıyor. VentureBeat’in değerlendirmesine göre GPT-6 Astra gibi bazı kapalı modeller de bu testte daha yüksek sonuç veriyor.

Model isimlerinin gizlendiği ve Surge AI ile yapılan insan değerlendirmesinde ise Large 4, kod kalitesinde beş model arasında 3,74 puanla ikinci oldu. Bu testte Kimi K3 ve GLM-5.3’ün önüne geçen model, yalnızca 4,22 puan alan Claude Opus 5’in gerisinde kaldı. Görsel anlama tarafında ise Dense 200 testinde GPT-6 Astra’yı yüzde 42’ye 41 gibi küçük bir farkla geride bıraktı.

Fiyatı GPT-6.1 Sol ve Gemini 4 Argon ile nasıl kıyaslanıyor?

Large 4’ün önizleme API’si milyon girdi token’ı başına 1,36 dolar, milyon çıktı token’ı başına 4,18 dolar olarak fiyatlandırıldı. Bu fiyatlarla model, geçen hafta duyurulan GPT-6.1 Sol ve Gemini 4 Argon’a göre girdide yaklaşık üçte bir, çıktıda ise yarıdan fazla daha ucuza geliyor.

Model Şirket Girdi (milyon token) Çıktı (milyon token) Ağırlıklar Mistral Large 4 Mistral 1,36 dolar 4,18 dolar Açık (Ekim sonu) GPT-6.1 Sol OpenAI 2 dolar 10 dolar Kapalı Gemini 4 Argon Google 2 dolar (sonra 4 dolar) 10 dolar (sonra 20 dolar) Kapalı

OpenAI’ın GPT-6.1 Sol modeli 29 Eylül’den bu yana API üzerinden kullanılabiliyor. Google’ın Gemini 4 Argon modeli ise şimdilik yalnızca Fairwind Programı’ndaki siber güvenlik uzmanlarına açılıyor. Google, Argon için tanıtım döneminin ardından fiyatın 4 ve 20 dolara çıkacağını duyurdu, ancak bunun ne zaman olacağını belirtmedi. Her iki model de kapalı olduğu için yalnızca şirketlerin kendi altyapısı üzerinden kullanılabiliyor.

Açık ağırlık ne anlama geliyor, Türkiye’den kullanılabilecek mi?

Açık ağırlıklı modellerde eğitim sonucunda ortaya çıkan model dosyaları indirilebilir olarak yayınlanıyor. Böylece şirketler ve kurumlar modeli bir sağlayıcının sunucusuna bağlı kalmadan kendi sunucularında ya da özel bulutlarında çalıştırabiliyor, verilerini dışarıya göndermek zorunda kalmıyor. Mistral ağırlıkları ay sonuna kadar yayınlayacağını söylerken VentureBeat tarih olarak 27 Ekim’i veriyor. Lisans koşulları ise henüz açıklanmadı, VentureBeat modelin Mistral’e özel bir lisansla sunulacağını aktarıyor.

Large 4 şu an yalnızca Mistral Studio üzerindeki önizleme API’siyle kullanılabiliyor. Modelin, şirketin Türkiye App Store’unda da yer alan tüketici uygulaması Vibe’a (eski adıyla Le Chat) ne zaman ekleneceği ise açıklanmadı. Ağırlıklar yayınlandığında, lisans koşullarına bağlı olarak Türkiye’deki şirket ve kurumlar da modeli kendi donanımlarında çalıştırabilecek. Mistral, ağırlıklarla birlikte modelin mimarisi, ek test sonuçları ve eğitim yöntemine dair ayrıntıları da paylaşacağını, Large 4’ün ileride sektörlere özel yeni Mistral modellerinin temelini oluşturacağını belirtiyor.